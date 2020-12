Esta Navidad 2020 va a ser una de las más especiales para Sandra Gago y Feliciano López, pues se encuentran en plena dulce espera de su primer hijo en común. La modelo que se encuentra en la recta final de su embarazo ha compartido a través de las redes sociales una instantánea en la que se puede apreciar un detalle de lo más emotivo. Se trata de la decoración navideña que ha creado junto al tenista. En la imagen se puede ver un espectacular árbol de Navidad con una bola azul que tiene un estampado de un osito y que además, está personalizada. El nombre de Darío, que es como se llamará el pequeño está bordado en este adorno.

Hace tan solo unas semanas, el feliz matrimonio dio a conocer cómo se llamará el bebé que vendrá al mundo en los próximos meses. Un nombre que no ha dejado de estar presente en su día a día, pues incluso el tenista mostró que en uno de sus palos de golf se podía leer el nombre de su hijo serigrafiado. Con motivo de estas fechas tan especial han optado por darle su lugar en la decoración navideña, lo que ha provocado que se convierta en el protagonista indiscutible.

La modelo ha confesado que estos meses están siendo los más especiales de su vida y que siempre soñó con la maternidad. Su sueño se ha hecho realidad y en 2021 será madre primeriza junto al tenista que conoció a finales de 2017. «¡Estamos inmensamente ilusionados y felices! Siempre he sido muy muy niñera y siempre me he imaginado con un bebé en brazos. Ser madre es mi mayor ilusión en la vida, siempre lo ha sido, desde muy niña», contó en un reportaje la revista ‘¡Hola!!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Gago (@sandragago_)

Fue el pasado 22 de junio cuando la pareja anunció que pronto serían cuatro. Lo hicieron a través de las redes sociales en una emotiva fotografía en la que aparecía Feliciano López y su mascota tocando el vientre de la modelo. Una noticia que llegó un año después de darse el ‘sí, quiero’. A los pocos días, Feliciano y Sandra quisieron seguir compartiendo este momento tan especial de sus vidas y desvelaron el sexo del bebé a través de un divertido vídeo en el que salía confeti de color azul, confirmando que sería niño. Después, hace unos días se supo que será Darío el nuevo integrante de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Gago (@sandragago_)

A principios de 2018 salió a la luz el romance entre Gago y López y justo un año y medio después decidieron pasar por el altar para sellar su amor. El pasado 20 de septiembre han cumlido su primer aniversario como casados y en un momento de lo más especial. El enlace que tuvo lugar en la finca marberllí La Concepción tuvo alrededor de 200 invitados, el entorno más cercano al feliz matrimonio, pues si algo han ido demostrando con el paso del tiempo es que la discreción forma parte de su personalidad.

Sin embargo, a través de las redes sociales sí han ido compartiendo pequeños momentos de su felicidadad, pero lo cierto es que han sido con cuentagotas. Hace unos días, Sandra Gago posteó unas imágenes en las que aparecía junto a su marido y en las que escribó que ha sido el reportaje más especial de su vida. Ahora hay que esperar a los primeros meses del próximo año para poder felicitar a la pareja por su esperada maternidad. Empieza la cuenta atrás…