Natalia Rodríguez sigue dando pasos de gigante para consolidar su carrera profesional. La madrileña se ha lanzado a grabar su primera colaboración musical junto a su gran amiga y compañera Chenoa, a quien define como “una pedazo de artista” y con la que decidió unir su voz de forma totalmente improvisada. La buenísima relación entre ambas ha dado como fruto un tema que a buen seguro sonará en las radios españolas. Precisamente, la argentina es protagonista a propósito de su inminente boda con el doctor, Miguel Sánchez Encinas, pero Natalia prefiere no hablar de temas personales.

En esta entrevista con la agencia de prensa Gtres, aclara también la estupenda relación que mantiene con todos sus compañeros de edición, entre ellos David Bustamante y David Bisbal, artistas con los que también le gustaría trabajar. Pero uno de los argumentos más interesantes de la triunfita lo firma al hablar del estado de su corazón tras su mediática e inesperada ruptura con Álex Pérez, futbolista al que le unían 13 años de relación. Aclara que precisó de “ayuda profesional para asimilar el proceso de separación”, pero reconoce que, después de varios meses de terapia, ha conseguido superar el fin de su duradero noviazgo y obtener un gran aprendizaje de la situación. Ahora, se encuentra “tranquila y feliz” y, aunque lo suyo la ha costado, ha aprendido a estar sola y ha recuperado las ganas de vivir y enamorarse.

El corazón de Natalia ha estado malherido durante bastante tiempo. El culpable de eso es el futbolista del Onteniente, junto a quien ha estado 13 años. «Me costó muchísimo, sobre todo cuando convives con una pareja con la que compartes rutinas, hábitos, cama, mascota…lo compartes todo y cuando ves que te quedas sola la adaptación es dura», cuenta. No obstante, quiere que su caso sirva como halo de esperanza a quien está superando una ruptura: «Yo creo que diciendo esto animo a muchas personas a que lo hagan, yo necesité ayuda profesional para asimilar todo el proceso, me ha ayudado muchísimo, ahora puedo decir que estoy tranquila, que estoy feliz y que tengo ganas de enamorarme y de vivir y el aprendizaje de todo esto es que he aprendido a estar sola», explica. Dentro de este drama que le ha tocado afrontar, ha sacado en claro que no hay que alargar algo que no funciona: «Yo animo a todo el mundo y a muchas parejas que a lo mejor se tiran muchísimos años con una pareja por estar, por miedo a quedarse solo, o por miedo a no encontrar a otra persona y yo he de decir que la vida te da segundas oportunidades en todos los sentidos, así que el miedo no sirve para nada y es mejor lo desconocido e ir aprendiendo, esa es la lectura que yo he sacado de todo esto. Y yo lo he pasado mal eh…», zanja.

Natalia también se atreve a hablar tímidamente de los novios de sus compañeras de ‘Operación Triunfo’, Rosa y Chenoa: «Yo conozco al novio de Rosa, conozco al novio de Chenoa, al de Rosa un poquito menos, pero es bonito ver a tus compañeros enamorados, con sus parejas estables y es algo súper bonito, sobre todo porque las parejas en este mundo es un apoyo fundamental porque nuestro mundo es un mundo de altibajos, entonces tener al lado tuya a una pareja que te apoye y que te aporte es fundamental».