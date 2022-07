‘Supervivientes 2022’: Nacho Palau recibe tres puntos de sutura tras un aparatoso golpe en la cabeza

A punto de cumplirse tres meses desde que empezó la aventura de Supervivientes, sus concursantes cada vez están más al límite. El hambre está causando estragos al igual que la convivencia con un número menor de habitantes en los Cayos Cochinos semana tras semana, razón por la que todos los participantes dan lo mejor de sí mismos en las pruebas de recompensa con el único objetivo de llegar a la final con sus necesidades básicas cubiertas en la medida de lo posible.

Este ha sido el caso de Nacho Palau. El ex de Miguel Bosé es uno de los supervivientes que más hincapié pone en todos y cada uno de los juegos que el programa pone a su disposición para ganar comida u otros enseres. En esta última ocasión, todos los concursantes han tenido que jugar al tres en raya para conseguir un delicioso bote de Nutella y, teniendo en cuenta todo el tiempo que llevan sin comer chocolate, el esfuerzo sería aún mayor. La prueba consistía en atravesar un circuito de obstáculos y encontrar las piezas bajo el barro para después colocarlas correctamente en el tablero. Por su parte, Nacho ha tenido tan mala suerte que se ha golpeado la cabeza con un tronco, cubriendo su rostro de sangre prácticamente al completo. Aunque él ha insistido en seguir con la prueba, Lara se ha negado rotundamente, pidiéndole que abandonara el área de juego para ser intervenido por los profesionales sanitarios pertinentes.

Unos minutos más tarde y ya en la Palapa, Nacho ha vuelto a acaparar el foco mediático con una imagen de lo más inesperada. Y es que, una gran parte de su cabeza estaba cubierta por un vendaje del que él mismo ha dado la explicación: “Soy muy bruto. Me han puesto un poquito de hielo y ya está. A mi familia que estoy perfecto, ni me he mareado ni nada. Me han dado tres puntos de sutura”, confesaba él mismo, dejando entrever que todo había quedado en un susto y que está en perfectas condiciones de cara a la recta final del reality.

Un lado desconocido

Pese a que siempre había permanecido en un hermético segundo plano incluso siendo la pareja del famoso Miguel Bosé, Nacho Palau ha dado el salto al mundo mediático por todo lo alto. Son muchas las semanas que el concursante lleva en Honduras, razón por la que los sentimientos están a flor de piel y está mostrando una faceta sensible y completamente desconocida hasta ahora sobre sí mismo. De hecho, durante su participación en el famoso “puente de las emociones”, el ex del cantante se abrió en canal para confesar que su corazón estaba de nuevo ocupado por un misterioso hombre llamado Christian, al cual calificaba como “un ángel” y “un tío que ha aguantado mucho”, razón por la que está “tremendamente agradecido”: “Lo adoro, lo quiero muchísimo y espero durar muchos más años con él si puede ser”, señalaba, sin poder contener las lágrimas y confesando que ya llevaban dos años inmersos en una relación.