El estreno de Enrique y Meghan en Netflix ha sido un éxito rotundo, aunque ello no implica que no haya estado exento de polémica. Desde que los duques de Sussex se alejaran de la Corona, todos y cada uno de sus movimientos han sido mirados con lupa, siendo este último el más comentado. Y es que, a esperas de que vea la luz las memorias del Príncipe, la pareja ya ha dado las primeras pinceladas sobre su experiencia en la Corona y su vida más íntima, en la que no han restado importancia a sus amigos, que se han mantenido al pie del cañón a pesar de la situación.

En concreto, cabe destacar el papel de Nacho Figueras, uno de los fieles apoyos del hijo de Lady Di. Corría 2007 cuando Enrique y Nacho se conocieron en el campo de polo, forjando una amistad que dura hasta día de hoy, por lo que el nieto de Isabel II no ha dudado en darle su espacio dentro de la serie documental. Porque, cabe destacar que, desde que el duque de Sussex decidiera apostar por su historia de amor, muchos han sido los rostros conocidos que se han alejado de su lado, siendo Nacho Figueras el íntimo amigo que ha optado por quedarse junto a él y defender sus movimientos a capa y espada.

Tanto es así que, incluso, llegó a sacar la cara por Meghan y Enrique durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres. “Meghan lo dejó todo por él, renunció a todas las cosas que tenía para casarse con este hombre al que ama”, sentenció, dejando claro que su amor era completamente verdadero. Además, quiso dar un paso al frente y defender el Megxit: “Defenderé a mis amigos porque están marcando una gran diferencia que todos deberíamos apoyar en lugar de atacar”.

Asimismo, Figueras y Enrique han hecho alarde de su buena relación y la sintonía que comparten en numerosas ocasiones, siendo las redes sociales el escenario favorito del deportista para compartir aspectos de su vida más íntima. La última ocasión que Nacho dedicó unas bonitas palabras a su amigo fue el pasado 15 de septiembre, compartiendo una inédita fotografía de ambos con motivo de una nueva vuelta al sol del duque de Sussex. Además, en el mes de junio y mayo también compartió otros dos post junto a él, siendo el último el más emotivo: “Qué alegría verte sonreír y ser tan feliz. Me encanta ser tu compañero de equipo”.

Pero, ¿quién es Nacho más allá del fiel compañero de vida de Enrique? Nacido en un pequeño pueblo de Buenos Aires (Argentina), se trata de uno de los rostros más conocidos del polo británico. Aunque su vida siempre ha estado ligada a los caballos, lo cierto es que a finales de 1990, Bruce Weber lo descubrió y lo convirtió en uno de los modelos más cotizados de Ralph Lauren, recibiendo así el apodo de ‘Beckham argentino’.

Además de por su relación con la Familia Real, también es conocido por su relación sentimental con Delfina Blaquier, fotógrafa, ex modelo y habitual de la jet set local. Ambos estuvieron presentes en la boda de Enrique y Meghan, aprovechando la oportunidad de dedicarles unas bonitas palabras en este día tan especial. “Sé que ahora él es más feliz. Ha encontrado su amor. Puedes ver que la quiere de verdad por cómo la mira. Te derrite el corazón”, dijo Delfina en aquel entonces.

Y es que, aunque la relación entre la socialité y el príncipe Enrique comenzó también en 2007, lo cierto es que la vinculación de los Blaquier y la Corona se remonta a mucho más tiempo atrás. Su abuela, Magdalena Nelson de Blaquier, fue una de las grandes damas de Buenos Aires y amiga del Duque de Edimburgo, con quien se especuló que había tenido un affaire, aunque ella misma se encargó de desmentirlo.