Muere María Marcote López, la madre de Flora Pérez y suegra de Amancio Ortega
La suegra de Amancio Ortega tenía 96 años y era natural de Aranga
María Marcote era una mujer discreta, trabajadora y muy familiar
María Marcote López, madre de Flora Pérez y suegra de Amancio Ortega, ha fallecido a los 96 años en La Coruña, ciudad en la que ha pasado su última etapa. El entorno asegura que era una persona discreta, prudente, sencilla y muy familiar, por eso estaba muy unida a sus nietos, a su yerno y al resto de la dinastía.
*Noticia en elaboración.
