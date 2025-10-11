D.E.P

Muere María Marcote López, la madre de Flora Pérez y suegra de Amancio Ortega

La suegra de Amancio Ortega tenía 96 años y era natural de Aranga

María Marcote era una mujer discreta, trabajadora y muy familiar

muere suegra amancio ortega,
Amancio Ortega con su mujer. (Foto: Gtres)
  • Daniel Hernandez
  • Periodista, escritor y amante de la crónica social y experto en televisión. Durante años he seguido la trayectoria de nuestros famosos y en LOOK conocemos todos sus secretos
    • Actualizado:

María Marcote López, madre de Flora Pérez y suegra de Amancio Ortega, ha fallecido a los 96 años en La Coruña, ciudad en la que ha pasado su última etapa. El entorno asegura que era una persona discreta, prudente, sencilla y muy familiar, por eso estaba muy unida a sus nietos, a su yerno y al resto de la dinastía.

*Noticia en elaboración.

Lo último en Actualidad

Últimas noticias