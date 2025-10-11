Muere María Marcote López, la madre de Flora Pérez y suegra de Amancio Ortega

María Marcote López, madre de Flora Pérez y suegra de Amancio Ortega, ha fallecido a los 96 años en La Coruña, ciudad en la que ha pasado su última etapa. El entorno asegura que era una persona discreta, prudente, sencilla y muy familiar, por eso estaba muy unida a sus nietos, a su yerno y al resto de la dinastía.

