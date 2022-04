Muere el hijo de Miguel Ángel Cabrera, expianista de ‘Camela’, a los 18 años

Pese a que María Ángeles Muñoz y Dionisio Martín hayan sido durante décadas los rostros visibles de Camela, lo cierto es que el grupo musical también contaba con Miguel Ángel Cabrera. Él era el pianista que daba ritmo a las canciones a las que ponían voz sus compañeros, y ahora, su nombre ha vuelto a salir a relucir por un motivo que él mismo nunca hubiera deseado.

Podría decirse que el excomponente de Camela lleva meses atravesando por uno de los momentos más difíciles a nivel personal. Y es que, la vida le dio un durísimo varapalo cuando estaba a punto de finalizar el 2021 que ha querido contar ahora en sus redes sociales: “El 28 de diciembre mi hijo tuvo un accidente con 18 años en Aranjuez. Estuvo ingresado en la UCI unos cuatro días”, comenzó diciendo en un vídeo de lo más emotivo. Pero su relato no quedó ahí, siendo más trágico con cada palabra que pronunciaba: “El 4 de febrero falleció con 18 años. Hoy es día 4 de abril. Hago este vídeo solamente porque tengo un montón de mensajes y creo que lo merecéis”, explicaba, sin poder evitar que algunas lágrimas cayeran por su rostro al recordar la estrecha relación que mantenía con el joven: “Mi hijo estaba muy unido a mí, estaba encariñado de mí. La verdad es que es una pérdida que no se puede asimilar, queda de por vida. Se cumplen dos meses desde que falleció, y el 24 de abril cumplía 19 años. Me cuesta mucho hacer este vídeo”, desvelaba, muy apenado por todo lo sucedido en cuestión de semanas.

Completamente devastado, el artista abría su corazón a la hora de desvelar cómo ha sobrellevado este tiempo sin su hijo: “Hay gente que tiene confusión por dónde estoy. No me siento con fuerzas tampoco, pero creo que a él le gustaría que lo hiciera. No puedo ver ninguna foto de él. No hay forma de verlo, hoy por hoy”, continuaba. No obstante, no tuvo reparo en desvelar a sus seguidores todos los detalles sobre el fatídico accidente que se llevó la vida del joven: “Mi hijo fue el perjudicado. La vida me ha cambiado de un día para otro, solo quienes pasan por esto lo entienden”, señalaba, mientras admitía también que el vehículo estaba siendo conducido a una velocidad mucho mayor de la que estaba permitida, por la que colisionó y el fallecido se dio un golpe en la cabeza que acabó de manera trágica: “Mi hijo es un héroe”.

Para poner el broche de oro a su triste publicación, Miguel Ángel reunía fuerzas para mandar un mensaje cargado de amor a su hijo: “Amor mío lo que te quiero, santito mío mi niño, que no me decía una palabra más alta y te lo has llevado. Te amo hijo mío, siempre voy a estar contigo”, escribía, junto a una carta en la que se dejaba llevar a la hora de expresar lo mucho que extraña al joven: “¿Te he dicho alguna vez que te amo? Seguramente se me habrá pasado alguna vez mi niño, pero ahora me doy cuenta que existe esa palabra, y lo que siento por ti es amor. Cariño mío, lo que te echo de menos, lo que echo de menos tus videollamadas contándome chistes sin sentido y me hacías reír gordito, rey mío, rey de reyes, angelito mío, rey del cielo, mi universo, rey de todo lo que hay allá arriba, cada día que pasa me doy más cuenta que no estás aquí en este mundo, pero sí en mi corazón hasta que esté contigo, te recordaré por vida amor mío. ¿Alguna vez te he dicho que te amo? No te lo voy a decir yo, te lo va a decir mi corazón, rey mío. Gordito mío, te quiero más que a mi vida”, finalizaba.