Pocos días deben quedarle libres a Victoria Federica (22) este verano entre tanto viaje. Aún así, toca aprovecharlos al máximo para seguir ganando terreno en el panorama influencer de lujo en nuestro país. Esto precisamente es lo que habría estado haciendo a lo largo de esta mañana la hija de Jaime de Marichalar (60) y la Infanta Elena (59), pues la joven se ha dejado ver, hace escasos minutos, en las inmediaciones del lujoso Hotel Mandarín Oriental Ritz, en Madrid, en compañía de sus amigos Tomás Páramo y su mujer, María García de Jaime, y del torero Roca Rey.

Según ha trascendido, los cuatro habrían cumplido con una sesión de fotos para una conocida revista de moda y crónica social en nuestro país, que próximamente verá la luz, quien sabe, si en el mismo tono al reportaje que hace escasas semanas protagonizó la nieta del Rey Juan Carlos I junto a su mejor amiga, Rocío Laffón, la hija del empresario hispalense Manuel Laffón Parias y de Rocío Molina Montes. «Rochi es alguien en quien puedo confiar incondicionalmente y que siempre está a mi lado, brindándome apoyo y alegría en cada momento de mi vida. Las dos somos muy ambiciosas, tenemos muchos proyectos en la cabeza que, si Dios quiere, el día de mañana serán una realidad», señaló Vicmabor -como se hace llamar en redes sociales-.

Victoria Federica junto a varios de sus amigos en el Hotel Ritz / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que esta salida matutina confirmaría que, al margen de la amistad que los une, Victoria Federica y Roca Rey son excelentísimos compañeros de trabajo. Ambos, claro está, ya compartirían proyectos profesionales e incluso colaboraciones con marcas. Y nada más. Al menos por ahora, pues según confirmó hace escasos días Carmen Lomana, el diestro «ahora tiene una novia, una novieta…» que no es Victoria Federica. «Con el piloto no sé, pero con el torero no. Creo que a lo mejor en un momento hubo algo pero ahora no seguro, es su amiga como lo soy yo» expresó.

Unas declaraciones con las que si bien la reina de estilo quiso dejar a un lado un posible romance entre los dos jóvenes, puso, a su vez, sobre la mesa una incipiente relación de la sobrina del Rey Felipe VI con el piloto Albert Arenas después de que ambos fueran vistos juntos por las calles de Barcelona. Cabe recordar que los rumores sobre una amistad especial entre Victoria y Albert surgieron a raíz de la asistencia de la aristócrata al campeonato MotoGP de Jerez en la capital motera de España, el pasado mes de abril.

Roca Rey en las inmediaciones del Hotel Ritz, en Madrid / Gtres

¿Cómo se conocieron Roca Rey y Victoria Federica?

Roca Rey y Victoria Federica se conocieron en 2016, en La Maestranza de Sevilla. De hecho, fue la Infanta Elena quien les presentó en presencia, también, del hermano de la influencer, Felipe Juan Froilán (25). Desde entonces, las muestras de afecto entre ambos públicamente, ya sea a través de sus redes sociales o en eventos sociales, han sido recurrentes, aunque, según ellos, siempre en tono amigable.

Victoria Federica y Roca Rey en Valladolid / Gtres

Prueba de ello es sin ir más lejos, el momento que Victoria Federica protagonizó al recoger un premio en nombre del diestro. «Es un placer para mí poder recoger este premio al torero de la temporada en nombre de Andrés Roca Rey. Cuando supo que no podía estar presente me pidió que lo hiciera yo por la amistad que nos une», señaló.