José Ortega Cano se encuentra en el ojo del huracán tras unas recientes declaraciones que reflejaban su creciente molestia con la prensa. Hace unos días, al ser abordado por reporteros tras la divulgación de sus problemas económicos, Ortega Cano no pudo contener su ira y les espetó un airado «¡Iros a tomar por culo, hombre!». El torero acababa de regresar a su hogar después de un paseo matutino y se mostró claramente desinteresado en responder a las preguntas relacionadas con las notificaciones de embargo y las deudas que podrían llevarlo a perder su residencia. Visiblemente enfadado, les advirtió: «Preocúpense de su vida, que yo me preocuparé de la mía».

Este altercado con la prensa ocurrió en el contexto de unas declaraciones hechas por Ana María Aldón en el programa Fiesta hace varias semanas. Aldón insinuó que Ortega Cano no estaba cumpliendo con sus obligaciones económicas respecto a la manutención del hijo que tienen en común. Además, reveló su intención de tomar medidas legales contra él si no llegaban a un acuerdo, lo cual encendió las alarmas sobre la posible mala situación financiera del torero.

José Ortega Cano y Ana María Aldón de bautizo. (Foto: Gtres)

Para agravar aún más la situación, la revista Lecturas aseguró que la situación económica de Ortega Cano era tan crítica que en los últimos tres años había recibido hasta tres notificaciones de embargo relacionadas con su chalet en las afueras de Madrid. Las deudas impagadas, según la revista, ascendían a más de 100.000 euros, lo que pintaba un panorama preocupante para el padre de Gloria Camila.

Sin embargo, el caso de José Ortega Cano no es único en el mundo de las celebridades españolas. En el año 2003, la famosa cantante Isabel Pantoja protagonizó un incidente similar. En aquella ocasión, en el año 2003, Pantoja se enfrentó a varios periodistas que habían tomado imágenes del interior de su finca sin su consentimiento. Enfurecida, les gritó la ya icónica frase: «¡Esa es mi casa y no me vas a grabar más!».

Ambos casos reflejan la difícil relación que algunas figuras públicas tienen con la prensa, especialmente cuando atraviesan situaciones personales y financieras complicadas. Tanto Ortega Cano como Pantoja han mostrado que, aunque son personalidades acostumbradas a la atención mediática, también tienen límites y momentos en los que la presión resulta insoportable.

Jesús Castro: «Si yo no quiero, tú no grabas»

En 2021, el actor Jesús Castro, conocido por su papel en ‘El Príncipe’, estaba en una relación con Alba Casillas, prima del futbolista Iker Casillas y exconcursante del programa ‘La isla de las tentaciones’. En una ocasión, al salir de un restaurante, se encontró con la prensa que lo esperaba para preguntarle sobre su relación. Visiblemente molesto, Castro expresó su descontento diciendo: «Me parece increíble que estéis aquí para molestarme. Si queréis saber cómo estoy, solo tenéis que mirarme de arriba abajo». Pero su irritación no quedó ahí. En tono amenazante, advirtió a los reporteros: «No estoy enfadado, porque si yo estuviera enfadado, tú no grababas, créeme».

El actor Jesús Castro en un evento. (Foto: Gtres)

Otro caso notable es el de la actriz Najwa Nimri, quien tras los Premios Goya tuvo un altercado con los medios. Nimri reaccionó de manera muy agresiva hacia los reporteros presentes, llegando a agredir físicamente a los periodistas que la esperaban al finalizar la ceremonia. En su intento por alejar a los cámaras, extendió los brazos y trató de dar una patada, logrando golpear a uno de ellos. Desesperada y fuera de control, gritaba: «Quita la cámara, tío. Quita la cámara que te meto».