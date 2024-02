Jesús Castro lleva un tiempo alejado de la primera plana mediática. Sin embargo, sí que es común ver cómo comparte ciertas reflexiones a través de su perfil de Instagram, donde reúne cerca de un millón de seguidores. Ha sido precisamente mediante la citada plataforma donde el actor ha expresado cómo se siente en estos momentos.

Jesús Castro en una imagen de archivo / Gtres

La reflexión de Jesús Castro

El intérprete de El Niño ha publicado un post en el que ha confesado que está trabajando físicamente y mentalmente en él. «Llevo seis o siete meses dedicados a mí, a mi salud mental y física . Empecé en un momento complicado para mí y no tenia los mejores hábitos , pero tener gente cerca que te ayuda y apoya de verdad da mucha fuerza», ha comenzado diciendo Castro, junto a una fotografía en la que muestra los resultados del entrenamiento al que se ha sometido.

En este escrito, Jesús Castro también ha reflexionado acerca de las amistades. «Cuando las cosas no van como uno espera es cuando se ve a los amigos de verdad, y así ha sido. Ahora me encuentro en mi mejor momento con diferencia, tanto mental como físicamente, y creo que llegó el momento de hacer y mantener estos cambios», ha indicado.

Aunque Jesús ha incidido en que no le gusta exponerse de esta manera, ha recalcado que la publicación es un «de auto recordatorio para mi «. Después ha lanzado un mensaje a sus followers. «Primero quiérete y cuídate tú, respétate tú y luego ya podrás hacerlo con lxs demás. Tengan ustedes un gran día», ha finalizado.

Esta intervención en el universo 2.0 por parte del intérprete se produce cuando su nombre se ha vinculado a un rostro, ahora conocido, de la crónica social de nuestro país. En este comienzo de año, se le ha relacionado con Natalia Almarcha, ex de Risto Mejide. Aunque no hay confirmación por parte de los protagonistas de esta historia, la periodista Laura Fa asegura que «hablan prácticamente a diario» y que su relación se consolida a cada día que pasa. En este sentido, también llama la atención que en muchas de sus publicaciones, Jesús añade el icono de un lobo y un corazón negro, lo que podría significar un mensaje en clave para ellos. Por su parte, ella no ha dejado pistas al respecto.

El éxito de Jesús Castro

Fue en 2014, cuando Jesús Castro se hizo un hueco en el séptimo arte gracias a su interpretación como papel protagonista de la película El Niño, largometraje que consiguió en su primer fin de semana una recaudación de casi tres millones de euros. Después se le pudo ver en La isla mínima, Mi gran despedida y Hombre muerto no sabe vivir, entre otras ficciones.