De José Ortega Cano a Ramón García: los famosos pasan el fin de semana en Las Ventas

La Feria de San Isidro se extiende desde el 10 de mayo hasta el 16 de junio. Una vez más, los famosos se han reunido en la plaza de Las Ventas (Madrid) para disfrutar de las nuevas corridas. Ya han pasado por allí rostros como Pablo Hermoso de Mendoza, El Fandi o Leo Valadez. Sin ir más lejos, el pasado viernes 24 de mayo estuvo Cayetano Rivera y sufrió una cogida, pero afortunadamente está fuera de peligro. Este sábado son muchos los famosos que se han dado cita en la capital: Ramón García, José Ortega Cano, Miguel Abellán y José María Álvarez del Manzano, entre otros.

El ex marido de Ana María Aldón está en el centro de la noticia porque el periodista Luis Pliego ha destapado sus presuntos problemas económicos. No se ha tomado nada bien esta información y ha decidido blindarse para no hacer más grande el escándalo. Siempre se muestra amable con los reporteros, pero desde que le señalaron ha cambiado de actitud.

José Ortega Cano ha vuelto a torear para celebrar sus 50 años de trayectoria. Para promocionar este proyecto dio varias entrevistas y aseguró que estaba en uno de los mejores momentos de su vida. Se encuentra bien de salud, su familia está unida y sus compañeros le siguen respetando. «Soy una leyenda», comentó antes de regresar a la plaza.

José Ortega Cano cambia su hoja de ruta

José Ortega Cano, en Las Ventas. (Foto: Gtres)

José Ortega Cano ha modificado sus planes. Es habitual verle por Madrid junto a sus hijos y siempre tiene una respuesta amable preparada para los reporteros, incluso cuando salió publicado que iba a volver a ser abuelo. José Fernando rompió con su ex novia y esta aseguró que estaba embarazada, pero después tuvo que perder el bebé porque corría peligro.

Ortega Cano no se mostró ofendido con ninguna pregunta, pero ahora que le han acusado de tener problemas económicos todo ha cambiado. Ha dado un portazo a la prensa y no está dispuesto a participar en este nuevo revuelo.

Esta tarde ha dejado atrás su polémica para asistir a Las Ventas, donde está previsto que Sebastián Castella, Daniel Luque y Christian Parejo pasen a la acción. La jornada ha comenzado a las 19:00 horas y poco antes la plaza se ha llenado de famosos.

Ramón García reaparece tras la graduación de su hija

Ramón García, en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Ramón García ha adoptado una postura parecida a la de José Ortega Cano, aunque por un motivo diferente. El presentador se separó de separó de Patricia Cerezo en 2021. Hace unos días fue la graduación de una de sus hijas y ha vuelto a coincidir con ella, pero ha evitado que le fotografíen juntos. Este detalle ha llamado la atención, pero él no quiere dar explicaciones.

En su momento ya habló de su proceso de separación y explicó cómo le dio la noticia a sus hijas: «Lo hicimos entre los dos. Charlamos ambos con ellas, que es como se debe hacer, y lo entendieron perfectamente. Hoy en día los niños y las niñas están tristemente muy acostumbrados a ver rupturas de sus padres o de matrimonios de amigos». No obstante, ahora ha optado por guardar silencio.

Miguel Abellán disfruta de Las Ventas

Miguel Abellán, en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Esta temporada está cargada de corridas interesantes y Miguel Abellán no quiere perderse nada, por eso se ha desplazado hasta Las Ventas. El famosos torero ha coincido con José María Álvarez del Manzano, quien fue alcalde de Madrid desde 1991 hasta 2003.