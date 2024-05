Ortega Cano y Finito de Córdoba: el abrazo que deja a un lado sus respectivas polémicas

Si Isabel Pantoja decidió celebrar sus 50 años de cantante encima de los escenarios, José Ortega Cano ha hecho lo mismo, pero en las plazas de toros. Se han cumplido cinco décadas desde que empezó a torear, por eso ha aceptado dos proyectos interesantes: el pasado fin de semana estuvo en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) y este sábado en La Lastrilla (Segovia). Allí se ha encontrado con Finito de Córdoba y se han fundido en un tierno abrazo que, por un momento, ha dejado de lado sus respectivas polémicas.

Finito de Córdoba está de plena actualidad porque le han acusado de haber mantenido un contacto estrecho con Ana Herminia, la actual pareja de Ángel Cristo. Esta información ha visto la luz y Arantxa del Sol, mujer del diestro, tuvo un comportamiento con el hijo de Bárbara Rey que ha tenido consecuencias. Según ha contado ella misma, le dio «una colleja» porque sintió rabia el escucharle contar mentiras.

Arantxa del Sol ha pedido perdón

Telecinco ha decidido vetar a Arantxa y ya no participa en Supervivientes, ni en los debates ni en las galas. Inevitablemente este vuelo ha terminado salpicando a Finito, quien siempre ha intentado estar lejos de los escándalos.

Finito de Córdoba, durante su encuentro con Ortega Cano. (Foto: Gtres)

La mujer del torero ha emitido un comunicado a través de sus redes para pedir disculpas. «Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo y cariño que he recibido durante mi participación en Supervivientes. Vuestras palabras de apoyo han sido y siguen siendo un bálsamo para el alma en estos momentos, máxime tras esta última semana que ha sido convulsa para mí y mi entorno».

Ortega Cano se reencuentra con su compañero

José Ortega Cano, abrazando a Finito de Córdoba. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra forma, Finito de Córdoba ha hecho caso omiso a los rumores y ha continuado con su trayectoria en las plazas. Recientemente se ha encontrado con Ortega Cano, quien vuelve a torear para demostrar que está en plena forma. El ex marido de Ana María Aldón no ha estado solo, ha tenido un acompañante muy especial: su hijo menor, José María.

El viudo de Rocío Jurado, antes de entrar a la plaza, dio una entrevista al medio El Adelantado para confirmar que está en uno de los momentos más plenos de su vida, a pesar de las polémicas que rodean su personaje público.

«Indudablemente es una alegría poder estar disfrutando de esta profesión con esta edad y estar como me encuentro de ánimo y físicamente. Estoy muy contento de cómo me va la vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Aunque no esté en activo, de vez en cuando voy al campo y me sirve para mantenerme en forma».

Después de separarse de Ana María Aldón, Ortega estuvo un tiempo en un discreto segundo plano. Parecía que su conflicto con la diseñadora había terminado, pero no era así. Ana María aseguró en su programa (Fiesta) que iba a tomar acciones legales porque su ex marido no estaba cumpliendo con el acuerdo que firmaron cuando se separaron.

Los planes de José Ortega Cano

José Ortega Cano, durante su última corrida. (Foto. Gtres)

Dejando de lado su polémica con Ana María, Ortega ha insistido en que las dos últimas corridas que ha protagonizado han tenido un carácter simbólico. No obstante, asegura que ha recibido buenas críticas y que esto le anima a dejar la puerta abierta a nuevos proyectos.

«Me ha alegrado escuchar a mucha gente que Ortega Cano está en disposición de hacer alguna cosa que otra en el mundo del toro. Tengo que reconocer que en la actualidad hay figuras muy importantes, pero sí quiero seguir estando en este mundo en el que he tenido tantas cosas buenas, malas y regulares. Me encuentro en disposición de disfrutar toreando en algún que otro sitio que me guste». Su intención es que la «gente joven» le conozca y se interese por su trayectoria.