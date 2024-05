Isabel Pantoja rompe su silencio y aclara cuál es su verdadero estado de salud

Isabel Pantoja se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer era celebrar sus 50 años en el mundo de la música encima de los escenarios. Ha atravesado momentos personales difíciles, pero su querido público nunca le ha dado la espalda, así que organizó una gira para actuar en distintas ciudades de España. Sin embargo, se ha visto obligada a cancelar su espectáculo de Tenerife por motivos de salud. Después de las especulaciones, ha reaparecido para desvelar cuál es su verdadero estado.

El equipo de Isabel Pantoja emitió un comunicado para aclarar que el concierto de Tenerife había sido cancelado por motivos de fuerza mayor. «La decisión de aplazar no se ha tomado a la ligera y se realiza siguiendo estrictas indicaciones médicas». Ahora ha sido la propia Isabel la que ha dado un paso adelante para dejar claro que se encuentra «bien» y que dentro de poco se reencontrará con sus fans en Zaragoza.

Isabel Pantoja, en Madrid. (Foto: Gtres)

La madre de Kiko Rivera tiene pensado actuar en Tenerife, pues no quiere dejar colgados a sus admiradores, pero primero cantará en la capital de Aragón. Ha habido muchas dudas sobre la situación de Isabel y este domingo 5 de mayo ha sido la artista la que ha desmentido los rumores. Según cuenta, vuelve a tener la misma fuerza que siempre y ya está preparando su próximo proyecto.

Isabel Pantoja acaba con los rumores

Como no podía ser de otra forma, los rumores sobre el estado de Isabel Pantoja no se hicieron esperar. La vida de la artista podría inspirar a cualquier director de cine: se ha enamorado, ha sido traicionada, se ha quedado viuda, ha estado en la cárcel y ahora no se habla con sus hijos. Todo lo que gira alrededor de su personaje público encierra un gran misterio, por eso había tantas dudas relacionadas con su salud.

Según distintas fuentes, Pantoja padecía tromboflebitis, una enfermedad inflamatoria que puede provocar la formación de coágulos en las venas. Sin embargo, Enrique del Pozo, cantante y colaborador de Fiesta, aseguró en Telecinco que el problema era grave y que alguien estaba filtrando datos que pertenecía a la intimidad de la sevillana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Después de todo, ha sido Isabel Pantoja la que ha utilizado sus redes sociales para anunciar que ya está recuperada, tanto es así que está firmando discos para sus fans. «Aquí firmando los discos para que os lleguen prontito. Deciros que estoy bien. Mandó un beso enorme a mi gente de Tenerife. Deciros que en septiembre estaremos juntos y a mí gente de Zaragoza que muy prontito nos veremos para que pasemos una noche inolvidable. Os quiere mucho vuestra Isabel». Ese «estoy bien» era lo que su amado público quería escuchar. Una polémica menos.

El comunicado que preocupó a los fans

Dentro de la crónica social, Isabel Pantoja tiene tantos seguidores como rivales, pero encima de los escenarios nadie puede con ella. Por eso había tanta expectación por ver su espectáculo de Tenerife. El de Madrid, celebrado en el estadio WiZink Center, fue todo un éxito.

Isabel Pantoja, durante su concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

«Lamentamos informar que el concierto de Isabel Pantoja en el Recinto Ferial de Tenerife ha sido aplazado debido a razones de salud de la artista. Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo hacia Isabel Pantoja en este momento tan difícil», escribió su equipo en un comunicado.

A partir de este momento, fueron muchos los que analizaron su actuación en la capital de España y lo cierto es que se sentó en varios momentos. Quizá este detalle esté relacionado con su problema médico. No obstante, Pantoja no ha entrado en detalles, solo ha aclarado que su anomalía forma parte del pasado.