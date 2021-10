Mónica Naranjo no se anda con paños calientes cuando se trata de hablar de cualquier tema independientemente de lo polémico que este sea. Aunque la presencia pública de la artista había mermado en nuestro país tras abandonar su papel de presentadora en el reality emocional de La isla de las tentaciones y continuar centrándose en su carrera musical, la actriz ha conseguido convertirse en protagonista de la actualidad gracias a unas polémicas declaraciones realizadas al programa de la Televisión Azteca Ventaneando.

Durante su encuentro con este medio, además de hablar de otros asuntos de índole artístico, Mónica se convertía de manera inesperada en la máxima abanderada de la defensa de su compañero de profesión y amigo, Miguel Bosé y la actitud negacionista de éste frente a la pandemia global de la COVID-19 y a la vacunación para erradicarla. Al ser preguntada por el vendaval promovido por Bosé, Mónica se mostraba muy abierta a cualquier tipo de opción frente a la vida: “Yo creo que en la vida todas las opiniones tienen que ser respetadas, estés de acuerdo o no; no está bien criticar por criticar, no está bien. Yo soy una persona que jamás se atrevería a criticar al prójimo por sus ideales”. Seguidamente, Naranjo se dibujaba tajante sobre su propia opinión acerca de la vacuna: “Todo eso prefiero callármelo”.

Lo que no quiso callar es la opinión personal sobre Miguel y sobre su criticada visión sobre el problema, resaltando sus grandes cualidades como ser humano como aval a su polémica actitud: “Miguel es una de las personas más inteligentes y cultas. Es una persona culta, inteligente, preparada, generosa, honesta, sencilla, gran padre, gran amigo y gran hijo”.

De esta manera, Mónica ha calentado bien los motores para su llegada al país en el sonado regreso a los escenarios previsto para el 2022. La artista vuelve a su ‘tierra de adopción’ con una serie de recitales que la propia Naranjo se encargó de anunciar en el mismo programa: “En enero estoy en CDMX, Guadalajara y Monterrey presentando Puro Minage. Es para conmemorar el 20 aniversario de lo que fue Minage, el disco. Y eso lo vamos a llevar arriba del escenario para hacer un recital de voz y piano, solamente”.

Hasta el momento no se ha conocido la reacción de Miguel Bosé ante las declaraciones de Mónica dibujando como respetable su postura negacionista frente al coronavirus, eso sí, la de él y la de cualquier ser humano. El cantante ha bajado su perfil en las redes sociales después de que sus declaraciones en diferentes foros se convirtieran en un auténtico fenómeno Trending Topic y no precisamente para bien. Entre otras afirmaciones, el hijo de Lucía Bosé llegó a asegurar que la pandemia era una “gran mentira de los gobiernos” señalando al multimillonario Bill Gates como la mano negra que movía los hilos de la población con el fin de someter a la humanidad.