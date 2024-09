Mohamed Al Fayed, padre del último novio de Diana de Gales, acusado de violación

Un grupo compuesto por 20 mujeres ha dado un paso adelante para denunciar a Mohamed Al Fayed. El empresario estuvo a punto de ser suegro de Diana de Gales y en su momento tuvo mucho poder. Se relacionaba con la alta sociedad de Reino Unido y tenía muy buenos contactos. Un año después de su muerte ha sido acusado de haber violado a cinco de sus empleadas. Esta información se completará en un documental que emitirá la cadena BBC 2, un proyecto titulado Al Fayed: Un Depredador en Harrods.

Algunas ex trabajadoras de los famosos almacenes sostienen que han recibido abusos por parte del padre de Dodi Al Fayed. Aseguran que generaba situaciones muy complicadas, donde agredía verbal y sexualmente a ciertas empleadas. También denuncian que han recibido humillaciones y vejaciones durante la época en la que estuvieron vinculadas a la famosa empresa.

El documental sobre Mohamed Al Fayed

Mohamed Al Fayed falleció el 30 de agosto de 2023, pero su recuerdo está más vivo que nunca a raíz del programa que publicará BBC 2. Algunas de las mujeres que han decidido denunciarle no han querido dar la cara, pero otras han participado activamente en el mencionado documental. La cadena se ha comprometido a no desvelar los apellidos de ninguna de las posibles afectadas. Lo que sí hará será emitir sus testimonios.

Una de las ex trabajadoras de Harrods asegura que Al Fayed le convenció para que visitase su lujosa vivienda, situada en Park Lane (Londres). Una vez allí se sintió atrapada y defiende que el millonario egipcio aprovechó para abusar de ella. «Le dejé muy claro que no quería que pasara nada. No le di mi consentimiento. Al final solo quería que todo eso terminara pronto», comenta al respecto.

Otra de las presuntas víctimas ha hecho un retrato de Mohamed Al Fayed que refleja la experiencia que tuvo con él, siempre siguiendo su testimonio. «Era un monstruo, un depredador sexual que carecía de escrúpulos morales».

El documental explica que todo esto ha tardado mucho tiempo en ver la luz porque detrás de los supuestos abusos había una red complicada que favorecía al empresario. Sus poder, sus contactos y su situación hizo que las denunciantes dudasen antes de dar un paso adelante.

«Era un secreto a voces»

Los hechos que expone la cadena británica tuvieron lugar en Londres, pero fuentes cercanas al proyecto defienden que en Abu Dabi, Saint Tropez y París sucedió exactamente lo mismo. Algunos empleados que formaron parte del círculo de Al Fayed reconocen que «era un secreto a voces», aunque nadie se atrevía a alertar a las autoridades. «Todos estábamos muy asustados», reconocen.

Aseguran que el padre de Dodi Al Fayed se encargaba de seleccionar a las mujeres que le resultaban más atractivas. Según la información que maneja la BBC 2, iba por los pasillos de Harrods examinando a sus empleadas y a algunas les ofrecía un puesto en las oficinas para estar más cerca de ellas.

Una de las afectadas es Katherine, quien trabajó como asesora ejecutiva para Al Fayed en 2005. Ha desvelado que antes de formar parte de la empresa tuvo que pasar un examen médico que incluía una prueba ginecológica. En un primer momento no le dio demasiada importancia, pero después se dio cuenta de lo que había detrás. «No había ningún motivo para que nadie tuviera que saber cuál era mi salud sexual, a no ser que ya estuvieras planeando acostarte conmigo. Ahora mismo al pensarlo me produce escalofríos».