La sorpresa fue mayúscula cuando Antonio David Flores rompió su ausencia para reaparecer en el tanatorio con el fin de despedirse para siempre de Mila Ximénez. A ambos les unía una relación de amistad que venía de hacía dos décadas y especialmente recordable fue su reencuentro gracias al concurso de ambos en ‘GH VIP’. Él dejó claro que «para mí, Mila ha sido una persona muy importante». Sin embargo, puede que el sentimiento en los últimos meses no fuera recíproco por los acontecimientos recientes.

Uno de los grandes interrogantes que se quedó pendiente con la muerte de la colaboradora fue saber cuál era su postura tras escuchar el relato de Rocío Carrasco en su docuserie. La hija de ‘La más grande’ dibujó al ex Guardia Civil como un verdugo y dijo haber sufrido un supuesto maltrato físico y psicológico por su parte. Las palabras de Rocío ponían en un brete a Mila, que podría creer a su amigo o bien modificar su opinión con hicieron otros tertulianos del programa como Belén Esteban, María Patiño o Lydia Lozano.

Si algo tenía Mila es que era una mujer de fuertes convicciones. No se casaba con nadie y así quedó demostrado. Cambió su discurso después de escuchar a Rocío Carrasco. Y así lo contó Jorge Javier Vázquez, aprovechando el debut de la hija de la chipionera en ‘Sálvame’. El presentador ha sido el portavoz de su malograda compañera ya que ambos tenían una conexión muy especial.

Jorge ha contado lo que Mila Ximénez pensaba de Antonio David poco antes de fallecer: «Estuve con Mila un mes antes de que se fuera, y charlamos de muchas cosas, una de ellas fue la docuserie y yo tengo las palabras textuales que me dijo», comenzó diciendo. Mila Ximénez tenía muy clara cuál era su visión y así se lo hizo saber al director de Sálvame, Alberto Díaz», dijo Jorge, antes de asegurar que «tras ver el documental, lo que Mila le dijo al director fue que ‘por todo lo que he visto, Antonio David no era un maltratador, sino un torturador».

Compañeros del programa se alegraron mucho de que Jorge decidiera sacar a la luz la verdad. María Patiño consideraba «despreciable» cómo el excolaborador utilizó a Mila acudiendo al tanatorio, según sus palabras. La sevillana siempre había estado al lado de Antonio David durante su batalla con Rocío Carrasco, pero ésta, que estaba siendo testigo del momento, tuvo palabras buenas hacia ella: «Yo conocí mucho a Mila de pequeña, porque su marido entonces, Manolo Santana, era muy amigo de mis padres, al igual que ella, y siempre le tuve un cariño especial y ella a mí. Aunque luego nos distanciáramos», ha contado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores)

Consciente o no de la opinión de Mila Ximénez, Antonio David Flores mostró su pesadumbre en redes sociales acordándose de su amiga fallecida: «Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta amiga!. Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila…», escribió junto a una foto de ambos en ‘GH VIP’.