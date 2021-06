Las sentidas palabras de Christian Gálvez a Mila Ximénez

Preocupación en el entorno de Mila Ximénez. A lo largo de esta semana, la periodista ha recibido la visita de su entorno más cercano, ya que no atraviesa su mejor momento de salud debido al cáncer de pulmón que padece. Su hija, Alba Santana cogió hace unos días un vuelo desde Ámsterdam -ciudad donde reside- para estar al lado de su madre y arroparla. También, se han acercado al domicilio de la comunicadora sus hermanos, Manuel y Concepción Ximénez. Además, la colaboradora de ‘Sálvame’ está recibiendo numerosas muestras de cariño por parte de todas esas personas que tanto la aprecian. Christian Gálvez se ha querido sumar y ha dirigido, muy emocionado, un mensaje a su compañera en pleno directo desde el programa de radio que actualmente conduce en Cadena 100.

“Es muy difícil no llevar esta mañana a Mila Ximénez en el corazón y en el pensamiento”, ha dicho con mucho sentimiento a sus oyentes. “Es muy difícil contar con palabras la tristeza de su familia y de quienes nos consideramos sus amigos”, ha continuado diciendo. «Es cuestión de gratitud por los buenos ratos, por los grandes momentos de televisión, por conjugar con todas las letras el verbo entretener», ha añadido el presentador madrileño.

«Vamos a seguir entreteniendo, aunque sea una mañana un poco más triste, pero sin perder nunca la esperanza», ha sentenciado Gálvez. Christian y Mila han llegado a compartir franja horaria de tarde en Telecinco durante muchos años. Él como presentador de ‘Pasapalabra’ y ella como una de las colaboradoras de ‘Sálvame Diario’. Incluso el locutor ha llegado a trabajar en el mismo plató que la periodista cuando se puso al frente del concurso ‘El Tirón’.

Mila Ximénez fue ingresada hace una semana tras realizarse una prueba que se complicó en la Clínica de la Luz, tal y como anunció ‘Semana’. Al parecer el motivo fue un ataque de ansiedad como consecuencia de la dolencia que padece, reveló la revista ‘¡Hola!’. Después de este pequeño percance, la presentadora se recupera en su casa con el cariño de los suyos. Ha pasado un año desde que la tertuliana anunciara la enfermedad por la que lleva luchando todo este tiempo. “Me lo diagnosticaron hace apenas una semana y ya voy a empezar con el tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Me dicen que vamos a conseguirlo, y yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo”, expresó Ximénez por aquel entonces. “Yo a mi médico le dije ¿Me voy a morir? y me dijo ‘de esto no lo creo’”, añadió.

Quien también ha querido mandarle todo su apoyo públicamente ha sido Ágatha Ruiz de la Prada. En la tarde del viernes recogió un galardón en la Pasarela Larios y con la voz quebrada mandó un mensaje cargado de amor a su amiga. «Se lo voy a dedicar a mi amiga, Mila Ximénez. Está pasando un momento horrible, pero entre todos vamos a hacer que lo pase un poco mejor”, expresó la diseñadora.