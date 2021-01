«Que veinte años no es nada», reza la canción, y celebrar dos décadas es algo que se merece festejarlo por todo lo alto. Y eso en ‘Pasapalabra’ lo saben. El mítico concurso cumple 20 años en antena y los responsables del formato han querido rendirle su particular homenaje con un especial que reunirá a dos de sus míticos presentadores: Silvia Jato y Jaime Cantizano. Los dos comunicadores regresan al programa que ahora presenta Roberto Leal, como invitados estrella donde harán las veces de asesores de los concursantes, enfrentándose a las nuevas pruebas que no existían cuando ellos conducían el concurso. Será «una noche única» como así adelanta Antena 3, aunque aún no tiene cerrada la fecha de estreno de esta entrega tan especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antena 3 (@antena3com)

Pero ¿Qué pasa con Christian Gálvez?. Parece ser que el contrato que mantiene en exclusividad con Mediaset no le permite participar en este programa especial. El mostoleño fue el encargado de presentar el programa durante los doce años que estuvo en Telecinco. El 1 de octubre de 2019 el concurso dejó de emitirse en la cadena de Fuencarral tras la sentencia del Tribunal Supremo, que ratificaba el fallo del Juzgado de lo Mercantil de febrero de 2014 por el que se prohibía a Telecinco seguir con la emisión y explotación del programa.

El presentador tardó unos meses en pronunciarse y cuando lo hizo fue claro y tajante: «Fue un sentimiento de pérdida muy grande (…) Ya no me duele para nada». Enamorado del formato, el comunicador enviaba entonces sus mejores deseos para el programa que «nunca perteneció a Christian Gálvez». Su ausencia será destacada, y Roberto Leal, el actual presentador de ‘Pasapalabra’ ha mostrado su desilusión al respecto: «Ojalá hubiese estado Christian Gálvez con nosotros», ha dicho recientemente tras concluir la grabación del especial. No se entiende ‘Pasapalabra’ sin Jato y sin Christian Gálvez y, a pesar de la rivalidad entre cadenas, no es algo que haya entre sus presentadores.

Poco después de conocerse que Roberto Leal sería el presentador del concurso en su regreso a ‘su casa’, el sevillano no tuvo reparo en contar que había recibido la felicitación de Christian. «Me envió un mensaje muy bonito Me deseó suerte y me dijo que lo iba a hacer fenomenal. Cruzamos varios mensajes y me dio mucha alegría. Fue un gesto bonito por su parte. Tengo mucho respeto a su trabajo», confirmó entonces.

El 13 de mayo de 2020 Antena 3 abría de nuevo las puertas a ‘Pasapalabra’. El hijo pródigo regresaba a casa después de doce años en la competencia. Y lo hacía con novedades, empezando por el nuevo rostro al frente del mismo, pero con el mismo equipo de siempre y el mítico rosco como prueba final. Tres meses después de su estreno, los críticos ya hablaban de la consolidación del formato en su franja horaria, consiguiendo ser una de las emisiones más vistas cosechando un 20% de share.

La historia de ‘Pasapalabra’

Silvia Jato fue la primera que se hizo con los mandos del mítico concurso. La gallega estuvo al frente del programa durante sus primeros seis años, demostrando su destreza a la hora de leer las preguntas del rosco con una velocidad digna de mención. La presentadora se ausentó durante su baja maternal, momento en el que fue sustituida por el desaparecido Constantino Romero. En 2006 jato cambiaba de cadena y cedía el testigo a Jaime Cantizano.

El gaditano solo presentó 58 emisiones. A pesar de entregar el mayor premio de la televisión -más de 2 millones de euros-, Cantizano no consiguió levantar la audiencia que había ido disminuyendo considerablemente desde mediados de 2005. Ante esta bajada, Antena 3 decidió retirar el concurso de su parrilla después de 1.282 programas y seis años en antena. El espacio no fue renovado tras perder casi medio millón de seguidores, pero a pesar de todo, se despidió con una cifra de espectadores similar a la de su estreno.