Miki Nadal llora la pérdida de su suegro: el emotivo mensaje de su familia

Miki Nadal atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras el fallecimiento de su suegro, Francisco Javier Ruiz Martínez, el pasado sábado 17 de enero de 2026. El abogado, fundador del prestigioso despacho jurídico Ruiz Aldea & Asociados, dejó un profundo vacío en su familia, que ha querido despedirse de él con un emotivo mensaje a través de las redes sociales. Sus hijas, Helena Ruiz Aldea, pareja de Nadal y madre de sus dos hijas pequeñas, y Ángela, expresaron su dolor con palabras cargadas de amor y gratitud: «Queremos transmitir nuestro más sentido dolor porque nuestro padre emprendió su descanso, después de tanto sufrimiento. Se va en paz, envuelto en todo el amor que nos dio siempre. Ha sido un padre maravilloso, y en estos últimos tres meses nos enseñó, como nunca, lo que significan las palabras valentía, bondad y generosidad. Su amor queda para siempre en nuestros corazones, donde lo llevaremos toda la vida. Descansa, papá. Espéranos en tu isla».

Helena y Ángela acompañaron el mensaje con una fotografía que refleja la cercanía y el cariño que sentían por su padre, recibiendo de inmediato muestras de apoyo de amigos, seguidores y figuras del mundo del espectáculo. Entre los mensajes de solidaridad destacan los de Berta Collado, Chenoa y Mónica Naranjo, quienes compartieron palabras de ánimo ante la pérdida. La emotiva despedida evidencia no solo la importancia de Francisco Javier en sus vidas, sino también el impacto de su legado humano y profesional.

Para Miki Nadal, humorista de 58 años conocido por su participación en programas como Zapeando, la noticia llegó apenas días después de su última aparición en televisión. El pasado jueves se despidió temporalmente del programa, y apenas dos días después se produjo la trágica noticia. A pesar de que Nadal no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de su suegro, se sabe que ha encontrado en Helena un apoyo fundamental para afrontar este difícil momento. La pareja ha compartido desde 2020 una vida marcada por la estabilidad y la felicidad familiar, gracias a la intermediación de su amiga Cristina Pedroche, quien los presentó y permitió que surgiera una relación sólida, pese a la diferencia de edad de 18 años que los separa.

Helena Ruiz Aldea, licenciada en Periodismo y fundadora de Capriche, una exitosa boutique multimarca con más de 100 puntos de venta entre España y Portugal, se ha mostrado fuerte y resiliente durante este duelo, acompañando a Miki y protegiendo a sus hijas Galatea, de tres años, y Ángela, de un año. La llegada de estas dos pequeñas ha reforzado los lazos familiares, especialmente después de que Nadal superara un accidente de tráfico que complicó su vida en los últimos años. La familia ha logrado construir un entorno lleno de amor y cuidado, donde los valores transmitidos por Francisco Javier permanecen vivos y constituyen un legado para las futuras generaciones.

Antes de su relación con Helena, Miki Nadal estuvo casado con Carola Escámez, con quien tuvo a su hija mayor, Carmen, en 2015. Su matrimonio terminó en 2019, tras un proceso de separación complicado, aunque ambos lograron mantener una relación cordial por el bienestar de su hija. Nadal ha insistido en diversas entrevistas que la felicidad y estabilidad de Carmen es una prioridad, demostrando su compromiso con la familia a pesar de los desafíos. Esta experiencia, junto con la reciente pérdida de su suegro, muestra un lado más íntimo y humano del humorista, lejos de la pantalla y los focos, donde las emociones y los vínculos familiares toman protagonismo.