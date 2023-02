Miguel Lordán, el entrenador de las celebs como Victoria Federica

Comienza la cuenta atrás para el verano y eso se traduce en una puesta a punto para lucir tipazo y que mejor manera de conseguirlo que siguiendo los consejos de Miguel Lordan. Pero, ¿quién es el entrenador de moda? Se trata de la persona que está tras los entrenamientos de numerosos rostros conocidos como Victoria Federica, Esther Acebo, Iker Casillas, Gala González y Guillermo Bárcenas, entre otros.

Hace tan solo unos días, la hija de la Infanta Elena compartía en sus redes sociales, donde ya reúne más de 200 mil seguidores, una estampa en la que aparecía junto al entrenador en un gimnasio con máquinas de correr de fondo. Una fotografía que, a priori, confirmaba que había iniciado una rutina deportiva junto a su amiga Rocío Laffón.

Aquella ocasión y como buena influencer que es ya, Vic (como se hace llamar en el universo 2.0), optó por unos leggings, sudadera oversize, zapatillas deportivas y calcetines altos como accesorio principal.

«Miguel Lordán es un tío muy hiperactivo, nervioso y que ha hecho deporte toda la vida. Llevo desde los 14 años entrenando, competí en halterofilia, he hecho judo, fútbol… Me gusta cuidarme, aunque no soy mucho de dieta», con estas palabras se ha definido el propio Miguel en una entrevista con ABC.

Sobre cómo se dio a conocer entre los famosos: «Me puse en contacto con Verónica Hidalgo, Mónica Pont y Lidia Torrent, que todavía es mi clienta. Yo soy de Barbastro, Huesca, y comencé a venir a Madrid para darles clases, pero después volvía a mi pueblo, pues seguía teniendo allí mis gimnasios. Sin embargo, llegó un momento en el que empecé a tener mucha gente, vendí todo lo que tenía allí y me vine a Madrid con una mano delante y otra detrás para probar. La verdad es que fue muy arriesgado, pero salió bien. Hay que pelear por lo que uno cree», ha contado al citado medio.



En un rastreo por su perfil de Instagram se puede ver que cuenta con casi 200 mil seguidores. Su feed, dedicado en gran parte a su desarrollo profesional muestra cómo numerosos VIP confían en su criterio para mantener una rutina saludable.

Además, ha tenido la oportunidad de conocer de cerca a algunos de sus ídolos, como es el caso de Dani Martín. «Y la casualidad de la vida hace que en el lugar más recóndito pero en el momento perfecto conozcas a una persona que es un ídolo para mi, @_danimartin_ no solo he disfrutado de su música sino que me ha acompañado con sus letras en momentos muy duros y similares que hemos podido vivir, gracias por la conversacion y enhorabuena porque no solo eres un grande por fuera sino también por dentro. Daniel eres muy muy grande», escribía en un post con el intérprete de Son sueños.