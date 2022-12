Corrían la mitad de la década los 80 cuando un imberbe Miguel Bosé lanzaba al mundo su tema Amante Bandido. Es de justicia reconocer que durante décadas ha sido un referente musical tanto dentro como fuera de nuestro país. Pero igual de justo es asumir que cualquier tiempo pasado fue mejor y que ahora el cantante es más noticias por sus palabras que por lo que es capaz de hacer en un estudio o escenario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIGUEL BOSÉ (@miguelbose)

«Seré…», escribía el hijo de Lucía Bosé en una de sus últimas publicaciones en Instagram. Una afirmación a medias que podría completarse en un futuro cercano. Por lo menos eso se esgrime a tenor de las últimas declaraciones del artista, recogidas en una entrevista que ha realizado para el diario El Mundo. En ella habla largo y tendido con el fin de promocionar un libro que recorre su dilatada trayectoria profesional.

El cantante ha sacado pecho de estar fuera del sistema y presume de autoabastecerse todos los recursos que necesita. Dice que se dedica a hacer cursos para ser autosuficiente, sin depender de nada ni de nadie. Entre esa formación se encuentra la de «maestro panadero». Y no es la única: «también estoy haciendo un curso de fitoterapia (tratamiento de enfermedades con plantas en teoría medicinales) y otro de acupuntura». Su premisa es lograr «ser autosuficiente en caso de tener que salirme del sistema del todo». Puro Miguel Bosé.

En la misma charla ha querido mostrar su hartazgo con la política española y extranjera. Culpa a ésta y a sus dirigentes de su salida del orden preestablecido: «Hoy en día hay muchas menos libertades, especialmente desde que arrancó la pandemia esta de mierda del Covid. La tendencia de los gobiernos es quitarnos cada vez más libertades y tener más control social sobre nosotros en todos los frentes, cosa a la que no debemos acceder jamás». Unas delirantes palabras que se suman a las negacionistas que ya dijo durante los peores meses de coronavirus.

No contento con esto, Bosé apunta que «es lo mismo que pasa en la política: no hay una alternativa a nada porque te da lo mismo votar a la izquierda que a la derecha». Y explica que, un hombre que siempre se ha jactado de ser muy socialista, ya no se siente identificado con ninguna orientación: «Al poco tiempo de salir de la izquierda, me salí del sistema. Porque hoy en día el sistema dista mucho de ser una democracia. El sistema ha evolucionado de tal manera que se ha convertido en una suma de empresas llamadas partidos que han ocupado toda una franja de colores», zanja.

El 2022 ha sido un año en el que la salud ha sido esquiva a Miguel Bosé. El pasado mes de octubre llegaban noticias de que había tenido que pasar por quirófano para solucionar unas dolencias. Poco después era él quien alzaba la voz para explicar qué es lo que le había sucedido: «[email protected] [email protected]… para vuestra tranquilidad y para que las malas lenguas no malmetan más de lo que ya lo han hecho, en breve seré intervenido de una hernia discal severa. Las vértebras aplastadas en mi accidente de coche de hace veintitantos años no aguantaron más y han pedido refuerzo», informaba a sus seguidores.