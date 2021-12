Miguel Bosé, más negacionista que nunca: «Nos quieren matar con las vacunas»

Miguel Bosé ha reaparecido después de unos meses alejados del foco y lo hace fiel al discurso negacionista que ha exhibido desde que empezó la pandemia. Aprovechando una entrevista en la televisión argentina, donde presentaba su libro autobiográfico, se ha explayado sobre la gestión que están haciendo los gobiernos de la pandemia, animando a la población a vacunarse para combatir el virus.

El cantante reincide en su marcada postura y se despacha a gusto: «La verdad, lo que está pasando y lo que se ha planteado es un genocidio planetario. Las clases poderosas quieren el control del resto de la humanidad para que sean siervos, y para que en el futuro, como dice el final de la Agenda 2030, no poseerás nada, no tendrás nada, pero serás feliz. Los gobiernos no nos quieren, no nos protegen. Es todo una mierda, es una corrupción, es una manipulación y es un desastre».

Miguel Bosé dice que Pedro Sánchez nos quiere matar con las vacunas. pic.twitter.com/5KEXKNzEBr — Tormenta y sus Canallas (@DerechasD) December 19, 2021

Miguel Bosé hace suyos los conceptos «verdad» y «maldad», argumentando que «yo estoy del lado de la verdad. La verdad es que nos quieren matar a todos con esas vacunas que no son vacunas, son experimentos génicos. Deberíamos dejar de llamar vacuna a esta cosa que es un veneno y que no hace más que causar daño a la población alrededor del mundo».

Además, el hijo de Lucía Bosé lanza un consejo a quienes le escuchan. «Deberíamos apagar las televisiones oficiales, dejar de escuchar las mentiras y la manipulación a la que están sometiendo a la gente que está entregando su brazo, sus vidas y sus voluntades, secuestrados por este Síndrome de Estocolmo del que ya no van a poder salir, porque después de una primera dosis se les requiere una segunda, una tercera, una cuarta y después el brazalete. Y los primeros en caer son los que ya tienen la marca de la bestia en las venas».

Como anécdota cabe destacar que una muy buena amiga de Bosé, Rebecca de Alba, estuvo ingresada por COVID el pasado verano. No obstante, el músico sigue enrocado en sus trece: » La Ómicron es tan grave, tan grave, tan grave, tan grave que en la mayoría de países del mundo hay mortalidad cero por ella. Es tan absurdo lo que están planeando que la narrativa se les acaba. Pero pasarán a nuevas maldades, porque no nos van a dejar ahora tranquilitos y decir se acaba esto, perdón, nos hemos equivocado, fue un malentendido, nos salió mal el experimento. No, van a solapar una nueva maldad que probablemente sea el cambio climático, que arrastrará hambrunas, carencias de alimentos, contaminación del agua y carencias de energía».

Miguel Bosé apela a pasar al ataque contra los responsables de este «genocidio», según sus palabras: «Mientras estuvieron escondidos, hicieron su trabajo de forma brillante y poderosa. Pero ya salieron a la luz, ya sabemos quiénes son, dónde están, sus nombres y apellidos, dónde viven y cuáles son sus maldades y cuáles son sus empresas. Sabemos todo sobre ellos y es mucho más fácil atacarles».

Por último, cuenta por qué ha decidido sacar su autobiografía: «Me atacan día y noche, me encierran, me secuestran, niegan mi profesión por dos años que voy a recuperar, por mis santas gónadas. Si me dejan dos años enterrado, pues escribo un libro».