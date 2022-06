Miguel Báez ‘El Litri’, devastado en el funeral de su madre, pero con un sorprendente apoyo a su lado

El año 2022 no está siendo del todo positivo para Miguel Báez El Litri. En apenas quince días, el torero se ha visto obligado a afrontar la trágica muerte de su padre a los 91 años de edad, y también posteriormente la de su madre, Concha Spínola, la cual sorprendió a todos sus seres queridos dado que tan solo tenía 71 años. Dos durísimos varapalos por los que el diestro ha contado con el apoyo de su esposa, Casilda Ybarra, con quien contrajo matrimonio el pasado 14 de mayo en el cortijo Carrascalejo, ubicado en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla.

Casi tres semanas después del fallecimiento de la esposa de Miguel Báez Espuny, todos sus seres queridos han podido rendirle tributo en un sentido funeral que tuvo lugar el pasado martes. Una ocasión muy especial para todos los allegados a la fallecida, que se congregaron en la iglesia de Los Jerónimos de Madrid para presenciar una misa dotada de gran emotividad. Como no podía ser de otra manera, el maestro fue uno de los primeros en acudir al templo religioso, y lo hizo de luto riguroso y ataviado con un look completamente negro. Le acompañaba su esposa, convertida ya en uno de los pilares fundamentales de la vida de El Litri dados los durísimos momentos que ha tenido que hacer frente en cuestión de días.

Como era de esperar, no solo acudieron familiares a la cita, sino también amigos como la escritora Carmen Posada, Isabel Flores y su marido, Patricia Rato y Cristina Yanes, Jacobo Martínez de Irujo y su esposa, y por último, Fernando Martínez de Irujo y su hermana Eugenia. De hecho, llamaba especialmente la atención la presencia de esta última, dado que guardaba una estrecha relación con Concha al haber estado ésta casada con su padre durante nada más y nada menos que 55 años. Durante toda la cita, la duquesa de Montoro se mostraba visiblemente afectada mientras reunía fuerzas para apoyar a Miguel Báez en una de sus tardes más complicadas.

Cabe destacar que esta misa ha estado marcada tanto por la hermeticidad como por la intimidad. Y es que, en esta ocasión no estuvieron tan presentes los rostros públicos, sino que hubo un mayor protagonismo por parte de las personas no mediáticas y cercanas al matrimonio fallecido, las cuales no dudaron en acercarse al torero para mostrarle sus condolencias ante estas dos durísimas pérdidas. Un apoyo que el protagonista aceptaba a duras penas, mientras seguía inmerso en una tristeza que no ha conseguido aliviar ni su reciente enlace con Casilda Ybarra, en el que la pareja recién casada probablemente no llegó a imaginar que sería uno de los últimos festejos que disfrutarían en compañía de Miguel Báez Espuny y Concha Spínola. Por si fuera poco, también tuvieron que regresar antes de lo previsto de su luna de miel en Italia para dar el último adiós al conocido torero y gran referente de El Litri, que ahora tendrá que rehacer su vida ciñéndose a los recuerdos familiares.