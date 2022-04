Hace más de un año que los rumores sobre una nueva ilusión para El litri inundaban los textos de la prensa rosa. Y así fue. El torero Miguel Báez le daba otra oportunidad al amor de la mano de Casilda Ybarra Fontcuberta, una historiadora de arte procedente de una conocida familia de alta alcurnia. Ahora, tras varios meses de noviazgo, la pareja se dará el ‘sí, quiero’ el próximo mes de mayo, en una boda civil y muy reducida, aunque se espera que la gran celebración llegue cuando el torero consiga la nulidad matrimonial de su anterior pareja, Carolina Herrera.

Sin embargo, la hija del gran empresario Antonio Ybarra no ha sido la única mujer que ha conquistado el corazón del torero. Su relación más reciente fue con Carolina Herrera, hija de la reconocida diseñadora, con quien se juró amor eterno en la que fue la unión de dos grandes dinastías. Su historia de amor duró trece años y, con tres hijos en común, decidieron separar sus caminos de mutuo acuerdo, una decisión que sorprendió y entristeció a la prensa rosa. Ahora, cinco años después, ambos vuelven a tener el corazón ocupado por otras personas.

Anterior a dicha boda, al torero se le relacionó con distintas mujeres. En los años noventa, Miguel y Lalla Hasna, la hermana del rey de Marruecos, se conocieron por primera vez en la Expo del 92, durante un acto en el Pabellón de Marruecos, aunque se conoce que ambos empezaron a tener una relación de amistad a partir de un encuentro en una finca privada de Sevilla. Sea como fuere, la Princesa y el torero fueron protagonistas de un flechazo, flechazo que les llevó a mantener una discreta relación sentimental por poco tiempo. Su romance, sin embargo, no terminó en matrimonio debido a sus diferencias sociales. Fue el rey Hassan quien pidió a su hija cumplir las reglas del Corán y casarse con uno igual. Y así fue como, ese mismo año, Lalla contraía matrimonio con Khalil Benharbit, con quien tuvo dos hijas, Lalla Oumaina y Lalla Nouhaila. No obstante, su historia de amor puso punto y final y, tras el sonado divorcio, los rumores de un encuentro entre la Princesa y el torero sonaron más fuerte que nunca. Pero, como un misterio más de la Casa Real marroquí, la pareja no se dejó ver de nuevo.

Mientras la Princesa rehízo su vida, El Litri se ilusionó con otra mujer, protagonizando un sonado romance con Eugenia Martínez de Irujo, la única hija de la duquesa de Alba. Corría el año 1993 cuando el torero comenzó un breve noviazgo con la aristócrata, a quien conocía desde hacía 10 años. Sin embargo, poco duró este amor de juventud, pues Eugenia reanudó su relación con Fran Rivera, con el que se juró amor eterno tiempo después y tuvo una hija, Cayetana.

Ahora, tras varios desamores y mujeres no correspondidas, parece que El Litri ha encontrado a la persona con quien pasar el resto de su vida. Casilda Ybarra y Miguel Báez sellarán su amor en una de las ceremonias más esperadas del año y, aunque queriendo estar alejados del foco mediático, se convertirán en los protagonistas de la boda de la temporada.