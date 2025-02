Michelle Trachtenberg y Blake Lively: así era su relación dentro y fuera del set

El mundo del cine y el entretenimiento ha enfrentado este miércoles, 26 de febrero, una noticia inesperada: Michelle Trachtenberg ha fallecido a los 39 años. Para muchos, siempre será la astuta y manipuladora Georgina Sparks de Gossip Girl o la inolvidable Dawn Summers en Buffy the Vampire Slayer, pero para quienes trabajaron con ella, era mucho más que eso. Su muerte ha dejado una sensación de vacío en la industria, y con ella han resurgido los recuerdos de los momentos «que compartió con sus colegas en el set», entre ellos Blake Lively, su compañera en Gossip Girl, una de las series más icónicas de los años 2000.

En Gossip Girl, Michelle Trachtenberg interpretaba a Georgina Sparks, una joven manipuladora y conflictiva que constantemente desafiaba a Serena van der Woodsen, el personaje de Blake Lively. La dinámica entre Georgina y Serena fue uno de los elementos más tensos y dramáticos de la serie. Sin embargo, fuera de la pantalla, la relación entre las dos actrices era completamente distinta. Aunque no hay evidencia que sugiera una relación de amistad detrás de las cámaras, tampoco la hay de lo contrario. De hecho, todo apunta a que la relación entre ellas ha sido durante años profesional y respetuosa, tal como suele suceder entre compañeros de trabajo que pasan largos periodos de tiempo rodando una serie de alto perfil.

Michelle Trachtenberg y Blake Lively. (Foto: Gtres)

Hasta el momento, Blake Lively no se ha pronunciado públicamente al respecto del fallecimiento de Michelle Trachtenberg. Sí lo ha hecho, no obstante, Ed Westwick, quien interpretó al icónico Chuck Bass en la serie. A través de sus historias de Instagram, el actor ha compartido una imagen de Michelle con un emotivo mensaje: «Es tan triste enterarme del fallecimiento de Michelle Trachtenberg. Envío oraciones».

Blake Lively, en el foco por su ‘guerra’ con Justin Baldoni

Blake Lively y Justin Baldoni se encuentran en el centro de una intensa disputa legal que ha capturado la atención de la industria del entretenimiento. Todo comenzó durante el rodaje de la película Romper el círculo, adaptación de la novela It Ends with Us de Colleen Hoover, donde Lively y Baldoni compartieron protagonismo, y este último asumió también la dirección del filme. Las tensiones en el set se hicieron evidentes en agosto de 2024, cuando surgieron rumores sobre desacuerdos entre ambos actores, especialmente en la preparación de escenas íntimas. Según informes, Lively acusó a Baldoni de realizar preguntas inapropiadas sobre su vida personal, lo que generó un ambiente hostil durante la producción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blake Lively (@blakelively)

La situación escaló en diciembre de 2024, cuando Lively presentó una demanda contra Baldoni por acoso sexual y difamación, alegando que el director había orquestado una campaña para destruir su reputación. En respuesta, Baldoni contrademandó a Lively, a su esposo Ryan Reynolds y al periódico The New York Times, acusándolos de difamación y extorsión. El conflicto legal se intensificó hace escasos días después de que los abogados de Baldoni criticaran la solicitud de Lively de una orden de protección más estricta para mantener en privado ciertas pruebas del caso. Así, con el juicio programado para marzo de 2026, la disputa entre Lively y Baldoni continúa desarrollándose, manteniendo a la opinión pública y a la industria del cine atentos a cada nuevo acontecimiento.