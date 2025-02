La viral entrevista de Justin Baldoni en plena batalla legal con Blake Lively

El pasado verano se estrenó en la gran pantalla Romper el círculo, película protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni. Aunque el film logró un gran éxito, lo cierto es que la tensión entre los dos actores fue algo que no pasó desapercibido. Esta enemistad llegó a los tribunales cuando Lively presentó una demanda contra su compañero tras asegurar haber sido víctima de acoso sexual por su parte durante el rodaje de la película mencionada, así como de intentar sabotear su carrera mediante una campaña de desprestigio. Si bien en un primer momento, el director se manifestó a través de sus abogados, después también dio un paso al frente y demandó, tanto a la actriz como a su esposo, Ryan Reynolds.

Un vídeo viral

Ahora, en medio de la batalla legal entre Blake y Justin, ha salido a la luz un vídeo protagonizado por el intérprete que no ha tardado en hacerse viral. Se trata de una entrevista que grabó a finales de noviembre (pocos días antes de que la demanda de Lively saliera a la luz) para el podcast Gent’s talk, espacio donde Baldoni aparece con la voz entrecortada y cabizbajo. Una actitud desanimada que no ha pasado desapercibida entre los usuarios del universo 2.0.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GENT’S POST (@gentspost)

Justin Baldoni, que no nombra a su compañera de reparto, indica en esta intervención haber vivido una época complicada. «He pasado por mucho… Ha sido un año realmente difícil», comenta. También asegura haber tenido ansiedad. «No he hablado de esto todavía, pero…», confiesa. «Yo dije que no estaba en mi mejor momento. Les dije que estaba exhausto, que no me había dado el tiempo para recuperarme o ponerme mejor. Tuve un año intenso, pasé por mucho estrés emocional. Fue algo muy duro para mí y para mi familia», añade.

Justin Baldoni y Blake Lively en la película ‘Romper el círculo’. (Foto: Gtres)

La demanda de Blake Lively

En su denuncia, Blake Lively acusa a Justin Baldoni de «acoso sexual», de hacerle sentir «incómoda» durante el rodaje y de «causarle a ella y a su familia una grave angustia emocional, a raíz de sus comportamientos indebidos».

Justin Baldoni y Blake Lively en la película ‘Romper el círculo’. (Foto: Gtres)

Por su parte, el actor emitió un comunicado indicando que los alegatos de Lively eran «falsos». «No son más que otro intento desesperado por mejorar su reputación negativa, que ella obtuvo a partir de sus propias acciones, durante la promoción del proyecto», señaló.