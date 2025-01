El mensaje de Ana Duato tras confirmarse la reconciliación de Aitana y Miguel Bernardeau

¡Confirmado! Aitana y Miguel Bernardeau han decidido darle una nueva oportunidad al amor. Después de dos años haciendo caminos por separado, la revista SEMANA ha capturado las primeras imágenes de la pareja. La cantante pasó la noche en casa del actor y al día siguiente abandonaron juntos el domicilio en el mismo coche. Ana Duato, madre de Miguel, no ha querido pronunciarse sobre la noticia: «¡Ay, no no! Eso lo decís vosotros», explicaba a la prensa mientras subía a un taxi: «Tengo mucha prisa porque estoy ensayando una obra de teatro». Durante su relación, Aitana disfrutó de unas vacaciones en Ibiza junto a la familia de su novio, y parece que tenía mucha conexión con su suegra.

Ana Duato y Aitana dando un paseo en bicicleta por Ibiza. (Foto: Gtres)

Había rumores de una posible vuelta de Aitana y Miguel. El periodista Miguel Frigenti aseguró en el podcast En todas las salsas, que habían sido vistos «muy acaramelados» en una cita que tuvieron en el restaurante Charrúa de Madrid. «Estuvieron cenando con muchos arrumacos, cariñitos, estaban en actitud de pareja», explicó el periodista. Una información que cuadraba con la teoría del también periodista Javier Hoyos, que publicó un vídeo en el que aseguraba que la cantante y el actor se habían fotografiado en el mismo ascensor. «Cada vez tenemos más pruebas de que están juntos», explicaba tras analizar exhaustivamente las dos fotografías.

¿Cómo fue su relación?

Miguel y Aitana se conocieron por redes sociales cuando la cantante publicó un post confesando su pasión por la serie ‘Élite’ de Netflix, en la que participaba el actor. Al hijo de Ana Duato le llamó la atención aquel mensaje y decidió hablarle sin saber que aquella conversación terminaría en romance. La catalana confesó en una entrevista a Vanity Fair que hizo esa publicación para comprobar si Miguel le «decía algo. Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: ‘Muchas gracias’. Empezamos a ser amigos hasta que bueno… pasó algo más».

Aitana y Miguel Bernardeau. (Foto: Gtres)

Comenzaron a salir en 2018 aunque sus primeras fotografías juntos fueron tomadas en agosto de 2019 en Ibiza, uno de sus destinos favoritos. Tras cuatro años de relación, decidieron terminar tras protagonizar juntos ‘La última’, una serie de Disney+. Muchos medios señalaron que el motivo de la ruptura fueron las desavenencias que surgieron durante el rodaje de la citada serie, aunque otros señalan que Sebastián Yatra ya estaba cerca de la cantante.

Sebastián Yatra y Aitana. (Foto: Gtres)

Precisamente esta misma semana nos enterábamos de que el colombiano había borrado de sus redes sociales todas las fotografías junto a Aitana. La ex pareja había vuelto en más de una ocasión y parece que Yatra quería dejar claro que no tenía en mente retomar lo suyo con la catalana, poniendo en práctica el lema de ‘Año nuevo, vida nueva’.