Melyssa, Tom, Gianmarco, Lola y Olga: sus radicales cambios físicos

Han pasado casi tres meses desde que los concursantes emprendieron su aventura en ‘Supervivientes 2021’. Desde entonces, han vivido un sinfín de experiencias, que desde luego les marcarán para toda la vida. Han tenido que convivir, ingeniárselas para poder comer cada día y darlo todo en las pruebas para poder obtener privilegios y que la estancia en Honduras sea más llevadera. Melyssa Pinto, Tom Brusse, Olga Moreno, Lola y Gianmarco Onestini han sido los finalistas de esta edición, dejando a las puertas de la final a Alejandro Albalá. «A ellos agradecerles estos 98 días, todos son unos supervivientes espectaculares a pesar de nuestras diferencias. De todos me llevo una cosa. Quiero que Olga sea la ganadora y si no Melyssa, porque es una chica diez», expresó el ex de Isa Pantoja el día de su expulsión. Desde ‘LOOK’ hemos querido hacer un antes y un después del físico de los concursantes que han podido llegar a la meta del concurso tras unas intensas semanas.

Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini se ha convertido en el rey de los ‘realitys’. Es un modelo e influencer italiano que se dio a conocer en España al concursar en ‘Gran Hermano VIP 7’, y más tarde participó en ‘El tiempo del descuento’, donde se proclamó ganador. Fue durante su paso por estos concursos donde Onestini protagonizó una historia de amor con Adara Molinero, que finalmente llegó a su fin tras unos meses de noviazgo.

Ha demostrado durante su paso por ‘Supervivientes’ la entereza y la fortaleza que tanto le caracteriza. Y, se puede decir que ha sufrido uno de los cambios físicos más llamativos de la historia del formato presentado por Jorge Javier Vázquez.

Tom Brusse

Tom Brusse formó parte de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, donde conquistó a Melyssa Pinto, quien fue su pareja hasta que se embarcaron en la aventura de ‘La isla de las tentaciones’. Fue en el programa presentado por Sandra Barneda donde Brusse fue infiel a su pareja con Sandra Pica. Fue su segunda pareja quien le dejó mientras estaba concursando en el concurso de ‘Supervivencia’. Sin duda, un duro golpe para el empresario.

Melyssa Pinto

Melyssa Pinto, un ejemplo de superviviente, ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición, ya que nada más empezar no se sentía con fuerzas de poder seguir en la isla. Nacida en Barcelona se mudó a Marrakech por amor -por Tom Brusse-, y después, cuando tan solo llevaba 8 meses con su Brusse, se convirtieron en una de las parejas de ‘LIDLT’. Tuvieron una ruptura muy sonada y pese su andadura en la televisión, Pinto es ‘influencer’. Sin ir más lejos, en su perfil de Instagram reúne ya más de 1 millón de seguidores.

Olga Moreno

Olga Moreno ha sido una de las protagonistas, no solo por su papel dentro del formato, sino por lo que estaba sucediendo fuera con la docu-serie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La hija de Rocío Jurado narró en primera persona cómo fue su relación y divorcio de Antonio David Flores, marido actual de Moreno. Una situación que la ha colocado en primera plana mediática durante los 3 meses que ha tratado de sobrevivir.

Lola

Y por último Lola. También participó junto a su pareja en ‘La isla de las tentaciones’. Le fue infiel con varios solteros y eso provocó que tuviera que enfrentarse a numerosas críticas. Fue desterrada en ‘Supervivientes’ y pese a concursar sola gran parte del tiempo, logró colarse entre los finalistas.