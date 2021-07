‘Supervivientes 2021’ está a punto de celebrar su gran final y ya tiene a los cinco aspirantes al codiciado premio. Gianmarco Onestini, Olga Moreno, Lola, Melyssa Pinto y Tom Brusse se batirán en duelo en la final que tendrá lugar el próximo viernes 23 de julio. Va llegando la hora de decir adiós tras tres meses de supervivencia en las islas de Honduras y uno de los momentos más tradicionales es la clausura de la Palapa, hábitat natural de Lara Álvarez y donde se realizan las nominaciones cada semana.

Normal que fuera la asturiana la encargada de poner el broche de oro a este lugar tan mágico para ella. Lo hizo con un discurso cargado de emoción y en el que no pudo evitar las lágrimas. «Jorge ha llegado el momento de apagar esta palapa y el momento de cerrar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Aunque la emoción y los sentimientos están a flor de piel y las lágrimas quieran derramarse por nuestros ojos, hoy no voy a llorar Jorge hoy quiero sonreír para mostrar el orgullo que siento al formar parte de esta familia inigualable y el agradecimiento profundo que tengo a las personas que después de siete años me han vuelto a permitir ser parte de este programa, de este concurso que cambia vidas», ha empezado diciéndole a Jorge Javier Vázquez.

Lara Álvarez se propuso no derramar ni una lágrima en directo, pero por momentos su voz se entrecortaba fruto de la emoción. A la presentadora le costó de lo lindo no romper a llorar: «»Sí, las cambia, claro que las cambia. Que se lo pregunten a nuestros supervivientes que se cogieron un vuelo hace tres meses rumbo a estos cayos que les esperaban con la aventura de sus vidas. Un regalo, un verdadero regalo, porque pese a las condiciones durísimas hambre mosquitos, convivencia, debilidad física y mental, han encontrado la conexión, el valorar, la superación, el volver a la parte más básica y más esencial y recuperar ese yo que tanto nos empeñamos en ignorar», ha seguido diciendo.

Álvarez ha querido destacar lo que supone para concursantes y equipo embarcarse en esta aventura: «Sí, cambia vidas, cambia la vida de todo nuestro equipo maravilloso, que se separa tres meses de sus familiares y de sus seres queridos, para entregarse en cuerpo y alma a este programa, a esta aventura que vosotros desde casa vivís como si estuvierais aquí. Aquí con nosotros, abrazando al superviviente que se derrumba y que contiene la respiración en la apnea. A ese superviviente que da todo de sí y disfruta esas natillas en el juego de recompensa», continuó.

Muy emotivo fue también el cierre de su discurso: «Y en esas cuatro horas de concurso, todo tiene sentido. Porque audiencia, equipo, y supervivientes, nos volvemos uno. Uno que durante estos tres meses de aventura, ha decidido que este concurso le cambie el día, o le cambie la vida», concluyó. Y así es cómo Lara Álvarez despedió la Palapa, un año más. Hasta pronto.