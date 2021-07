Supervivientes 2021 ya tiene a sus cinco finalistas

Tras 98 días de intensa edición, ‘Supervivientes 2021’ está llegando al final. Si este miércoles Carlos Sobera se despedía de ‘Tierra de nadie’, este jueves era Jorge Javier Vázquez quien presidía la última gala de la temporada y, por lo tanto, también de la última la Palapa del concurso. “Esta entrada ha sido la última de la edición. Esta noche cerraremos la Palapa”, ha dicho a los concursantes, que han recibido sus palabras con mucha alegría. Una emoción que ha ido evolucionando a lo largo de los siguientes minutos, pues poco después uno de los tres nominados: Olga, Tom y Alejandro, se marcharía del concurso, quedándose a las puertas de la final.

Finalmente, el público ha decidido que el expulsado tenía que ser Alejandro Albalá, que a pesar de la mala noticia solo ha tenido buenas palabras para sus ya excompañeros. «A ellos agradecerles estos 98 días, todos son unos supervivientes espectaculares a pesar de nuestras diferencias. De todos me llevo una cosa. Quiero que Olga sea la ganadora y si no Melyssa, porque es una chica diez», ha dicho muy sincero el ex de Isa Pantoja, que se ha quedado con lo mejor «de los demás no tengo nada malo que decir a pesar de todo. Es una experiencia que saca lo mejor y lo peor y yo me quiero quedar con lo mejor», ha sentenciado. Albalá pone rumbo a España «súper contento», con ganas de «disfrutar de la vida y de mi familia», algo que seguro consigue.

Tras despedirse de todos ellos, ha dejado a los últimos cinco concursantes en la Palapa: Gianmarco, Olga, Melyssa, Lola y Tom, que justo después han conocido gracias a Jorge Javier Vázquez que son los finalistas de la edición y que la semana que viene ¡estarán en plató! Una gran noticia que han celebrado por todo lo alto, abrazándose con sus compañeros y con Lara Álvarez, pues por fin dejarán atrás la isla hondureña y sus duras condiciones. Será entonces la próxima semana, concretamente el viernes 23 cuando se conozca cuál de ellos es el merecido ganador de una edición complicada y extenuante. De momento, parece que Gianmarco Onestini parte con cierta ventaja, pues por segunda semana consecutiva se ha hecho con el collar de líder.

Gracias a esto, el italiano se ha librado de ser nominado por sus compañeros. Unas últimas nominaciones que han estado muy reñidas. Cuando ha sido el turno de Olga, Jorge Javier ha aprovechado para confesarle que al comienzo del concurso pensaba que no iba a durar mucho. «Yo también lo pensaba, no sé de dónde he sacado la fuerza», ha reconocido la malagueña. «Hay que ser muy fuerte para marcharse como lo hiciste», ha seguido diciéndole el presentador, y Olga se ha acordado de su hija, «y dejar a una niña de 8 años, que es lo que más me importa. Estoy muy feliz, en shock porque pensaba que me iba hoy, así que me rebosa. De haber llegado hasta aquí y haber aprendido lo que he aprendido, ¡estoy nueva!», ha dicho antes de marcharse y descubrir que era una de las nominadas de la noche. El nombre de la otra persona lo ha elegido directamente Gianmarco como líder, que ha optado por Tom una vez más.

«Los dos llegaréis nominados a la final de Madrid. Duodécima nominación de Tom», ha recordado Vázquez, y es que el francés es el que más veces se ha enfrentado al tele voto, salvándose en todas las ocasiones hasta la fecha. Una vez más, la suerte está echada y el público es el que decidirá a quien quiere salvar. ¿Tom u Olga?