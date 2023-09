Meghan Markle, preocupada ante la posible publicación del libro que trata su primer y fallido matrimonio

Pese a la larga lista de intentos de Meghan Markle y el Príncipe Harry por mantenerse alejados del huracán mediático, los resultados no son nunca los deseados. Y es que, en los últimos meses, el matrimonio ha tenido que enfrentarse a diferentes rumores que señalaban la posibilidad de una crisis de pareja entre ambos, algo de lo que han preferido no pronunciarse, al menos por ahora. La actriz y el hijo del Rey Carlos III son objeto de constantes especulaciones, pero lo cierto es que Meghan gana por goleada a su esposo en este aspecto. La estadounidense parece no conseguir que la calma se asiente en su vida, y es que, más allá de las diferentes críticas que puede recibir, su ex marido, Trevor Engelson, ha sido el último en poner su vida contra las cuerdas.

Tal y como se ha difundido en diferentes tabloides británicos, Trevor Engelson habría recibido distintas ofertas para escribir un libro que tratara en profundidad los aspectos más desconocidos de la relación sentimental que mantuvo con Meghan. Se conocieron en 2004 en un bar de West Hollywood y se subieron al altar para formalizar su romance en 2011, divorciándose tan solo dos años después por motivos que aún se ignoran. En diferentes entrevistas, Trevor llegó a confesar que, durante los últimos meses, la intérprete le hizo sentir como «un pedazo de algo pegado a la suela de un zapato» por lo que, si tenemos en cuenta sus palabras, en el caso de que decidiera contar detalles sobre su matrimonio con la duquesa, está claro que no sería algo de agrado para la misma.

El príncipe Enrique y Meghan Markle. / Gtres

Según ha revelado Neil Sean, un experto en casa real, han sido muchos los agentes que le han ofrecido grandes ofertas a Engelson para que narre su historia junto a Meghan. De acuerdo con sus conocimientos, Sean piensa que hará un balance y elegirá entre la mejor opción de todas. No obstante, también ha señalado que, si se llega a publicar la historia, será una historia muy notable y comentada que dejará completamente a Meghan «petrificada», ya que las declaraciones recogidas en sus páginas podrían ser «explosivas».

Siguiendo de nuevo las líneas de diferentes medios británicos, una de las cosas que más preocuparía a Meghan del testimonio de su ex marido es empeorar, aún más, la relación que mantiene con la familia real de Inglaterra, la cual se puede decir que ya está «rota» después de su salida de la monarquía y de su polémica entrevista en Oprah Winfrey en 2021, donde acusaba a los Windsor, entre otras cosas, de racistas. Tom Bower, el biógrafo que sería el encargado de producir la obra, explicó que la historia es «realmente apasionante» y que se ha silenciado durante muchos años por el buen trabajo que siempre han realizado el equipo de abogado de Meghan Markle.