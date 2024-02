Nacida en 1981 en Los Ángeles, Meghan Markle se ha convertido en uno de los rostros más polémicos de la crónica social actual. Desde que su nombre está ligado a la Familia Real británica tras casarse con el príncipe Enrique, aquel 19 de mayo de 2018, la lluvia de críticas no ha dejado de cesar. Eso mismo ha ocurrido hace unas horas.

Meghan Markle en una imagen de archivo. / Gtres

Lluvia de críticas hacia Meghan Markle

La pasada semana, los duques de Sussex estrenaron su nueva página web, sussex.com y, apenas unos días después ya han recibido sus primeras críticas, pero ¿cuál es el motivo de esta nueva polémica? En el apartado dedicado a la ex actriz se puede leer que es una de «las mujeres más influyentes del mundo». Autodescripción que parece ser no ha terminado de convencer. Además, el texto dice que es «una feminista y defensora de los derechos humanos y la equidad de género» y alguien que mantiene la defensa de las mujeres y las niñas como «un hilo conductor constante» en su trabajo. Asimismo, la citada entidad digital dice que «la oficina del príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex» tiene como objetivo moldear el futuro «a través de los negocios y la filantropía».

Meghan Markle en 2022 / GTRES

Mirror indica que la nueva web de los duques se convirtió en uno de los temas de debate de Talk Tv, con Ian Collins, JJ Anisiobi, Emma Woolf, Penny Smith y Kevin O’Sullivan, discutiendo sobre el cambio de marca del matrimonio. Por su parte, O’Sullivan criticó la descripción de Meghan Markle como una de las mujeres más influyentes. «En ese sitio web, hay biografías absolutamente pomposas , en las que Meghan se describe a sí misma como ‘una de las mujeres más influyentes del mundo’. ¡No, no lo eres!», dijo el periodista, visiblemente molesto.

«Y no se les permite usar el duque y la duquesa de Sussex. Es un título real, él acordó no usarlo. Es un título real, eso es cierto. No vendáis mentiras», añadió. Pero Anisiobi aclaró que: «Acordó no usar ‘su alteza real’. Se les permite usar Sussex».

El príncipe Enrique y Meghan Markle en una imagen de archivo / Gtres

Eso no fue todo, porque, además, de hablar sobre lo mencionado en las líneas anteriores, también se puso sobre la mesa el cambio de apellido de sus hijos, Archie(nacido en mayo de 2019) y Lilibet (4 de junio 2021). El apellido que ahora utilizan los descendientes del príncipe Enrique y Meghan Markle ya no es Mountbatten-Windsor, adoptado al nacer, sino Sussex.

Esto ocurre de esta manera porque los pequeños recibieron los títulos de príncipes de Sussex cuando su abuelo paterno, Carlos III, se convirtió en Rey, en mayo de 2023 tras la muerte de la reina Isabel II. Utilizar los títulos como apellido forma parte de la tradición de los miembros de la Familia Real británica. Lo mismo ocurre con los hijos de Guillermo y Catalina Middleton.