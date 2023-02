Sin piedad contra Enrique de Inglaterra y Meghan Markle. Eso es lo que parecen haber pensado los creadores de South Park. La serie de animación estadounidense (premiada con numerosos Emmy) ha hecho lo que mejor sabe -sátira- acerca de los duques de Sussex. En uno de sus últimos episodios, además de ridiculizarlos, cuestiona su decisión de haber renunciado a la familia real del Reino Unido en busca de privacidad.

The South Park rinsing of Meghan & Harry is lethally brilliant… suspect this is how most Americans now feel about them. pic.twitter.com/t3OrG0ANru

Pese a que al comienzo del episodio se avisa de que todos los personajes y lugares son ficticios, Enrique y Meghan son fácilmente identificables. A lo largo del mismo hay varias indirectas. De hecho, la primera es el título del capítulo: The Worldwide Privacy Tour. Hay que recordar que uno de los principales motivos que esgrimieron los Sussex para salir de La Firma y mudarse a Estados Unidos fue el poder preservar su intimidad y la de su hijo.

South Park muestra al matrimonio sujetando carteles, exigiendo privacidad mientras continúan con su gira de medios hablando contra la monarquía británica, ahora en manos del rey Carlos III, padre de Harry.

Pero los zascas no acaban ahí. En otro momento del capítulo de la polémica serie se ve al matrimonio como invitado de un programa matutino de televisión para seguir promocionando el libro Spare, que en la serie adquiere el nombre ficticio de Waagh. El conductor del show pregunta a los también duques de Sussex sobre su reclamo contra la prensa de no respetar su vida privada, mientras los señala como que han sido ellos quienes han aireado todo sobre lo que vivieron con sus familiares.

Harry and Meghan markle are clowns on the worlds stage. It’s time to pack it in. There is no coming back from this. Thank you #SouthPark #DumbPrinceStupidWife #meghanexposingherself #MeghanAndHarryAreFinished https://t.co/cFhtTEpNx4

— CiciTee (@CiciTee1) February 16, 2023