Maya Henry, ex de Liam Payne, acusó al cantante de acoso días antes de su muerte: así fue su relación

La repentina muerte de Liam Payne, ex integrante de One Direction, dejó a sus fanáticos, amigos y familiares en shock. Sin embargo, en los días posteriores a su fallecimiento, se han revelado detalles controvertidos sobre su vida personal que han arrojado una nueva luz sobre sus últimos meses. Entre las revelaciones más impactantes, destaca la acusación de acoso presentada por su ex novia, Maya Henry, días antes de su trágico final. Este incidente ha puesto bajo escrutinio no solo la relación entre Payne y Henry, sino también la carga emocional que aparentemente llevaba el cantante en sus momentos finales.

El inicio de la relación de Liam Payne y Maya Henry

Liam Payne y Maya Henry comenzaron a salir en 2019, poco después de que el cantante diera por terminada su relación con Cheryl Cole, la madre de su único hijo. A pesar de que ambos parecían compartir un vínculo afectivo profundo, con apariciones públicas y fotografías que los mostraban como una pareja estable, las tensiones y los conflictos no tardaron en surgir. En agosto de 2020, Payne le propuso matrimonio a Henry, lo que parecía consolidar su relación ante los ojos del público. Sin embargo, tan solo un año después, en 2021, la pareja decidió romper su compromiso.

A lo largo de ese tiempo, el cantante enfrentaba episodios de ansiedad y estrés, en parte por la presión de su vida bajo los reflectores, además de un historial de problemas con el abuso de sustancias, los cuales había admitido en entrevistas anteriores.

Liam Payne y la modelo Maya Henry. (Foto: Gtres)

A pesar de los problemas, la pareja reanudó su relación brevemente en 2022, lo que llevó a muchos a preguntarse si lograrían superar sus diferencias. Sin embargo, los rumores de infidelidad por parte de Payne y el desgaste emocional de ambos comenzaron a hacerse evidentes. Maya Henry fue vista en varias ocasiones sin su anillo de compromiso, lo que aumentaba las especulaciones sobre la fragilidad de su relación.

La acusación de acoso: un oscuro giro en la historia

Días antes del fallecimiento de Payne, se conoció la noticia de que Maya Henry había presentado una denuncia en su contra por acoso. Según fuentes cercanas a la modelo, la relación había degenerado hasta convertirse en un ciclo de comportamiento tóxico, con supuestas llamadas insistentes y mensajes que Henry describió como «perturbadores». La denuncia de acoso se habría producido en medio de un contexto de tensión creciente, en el que Payne, al parecer, no aceptaba la ruptura definitiva. Las fuentes apuntan a que Henry se sintió cada vez más asfixiado por los intentos del cantante de reconectar, lo que derivó en su decisión de tomar medidas legales.

Aunque los detalles completos de la denuncia no se han hecho públicos, se sabe que esta fue presentación pocos días antes del trágico fallecimiento de Payne, lo que ha provocado un torrente de especulaciones sobre el impacto que esta situación podría haber tenido en su estado emocional en sus últimos días.

Liam Payne en un evento. (Foto: Gtres)

El lado oculto de la fama

Liam Payne se había pronunciado públicamente, en varias ocasiones, sobre su lucha con la salud mental y el abuso de sustancias. Durante su tiempo en One Direction, el artista experimentó la presión de la fama, lo que lo llevó a desarrollar problemas de ansiedad y caer en el alcoholismo. Tras la disolución de la banda, Payne continuó lidiando con estos desafíos, y en numerosas entrevistas habló sobre cómo buscaba formas de mantenerse sobrio y equilibrado.

Este trasfondo de luchas personales añade una capa de complejidad a su relación con Maya Henry. Y es que algunos expertos en salud mental han señalado que los episodios de acoso, en muchos casos, pueden estar vinculados a la desesperación y la incapacidad de lidiar con la pérdida de una relación, especialmente en personas con antecedentes de ansiedad o adicción.