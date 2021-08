María Patiño no para. La periodista ha logrado que su nombre suene con fuerza en los medios de comunicación gracias a su esfuerzo y dedicación en la prensa rosa de nuestro país. Este domingo, 15 de agosto sopla 50 velas en un gran momento profesional. Desde hace cuatro años ameniza las mañanas de los fines de semana gracias a ‘Socialité’. Espacio en el que trabaja con la misma ilusión desde el primer día. Aunque su andadura televisiva va más allá porque también forma parte del grupo de colaboradores de ‘Sálvame’ desde 2014 y de 2012 del ‘Deluxe’. En este último programa, Patiño se ha convertido en la presentadora ocasional cuando Jorge Javier Vázquez no puede asistir.

Sus primeros pasos en la pequeña pantalla comenzaron con el formato ‘Ven con nosotros’ en 2001 de Canal Sur Televisión. Un año más tarde, María encontró su lugar en el magazín ‘Sabor a verano’ de antena 3, presentado por Inés Ballester. Su etapa en Telecinco comenzó en octubre de 2011 cuando realizó una entrevista en ‘La Noria’ a Bárbara Rey. El 5 de noviembre de ese mismo año, comienza a trabajar en el espacio como colaboradora habitual. Después se incorporó a ‘El programa de Ana Rosa’.

El cambio de María Patiño

Por otro lado, el tiempo parece no pasar por María Patiño, pues pese a que se ha ido realizando algún que otro retoque estético, lo cierto es que la periodista lleva una vida de lo más saludable en la que la dieta y el deporte son sus ingredientes secretos de la eterna juventud.

En 2019 se atrevió con uno de los cortes de pelo que a día de hoy no han pasado de moda: el bob long. De esta manera, la presentadora luce radiante con un aire de lo más glamuroso. De hecho, cuando apostó por este cambio de ‘look’ escribió una profunda reflexión a través de sus redes sociales que decía lo siguiente: “Una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar de vida (Coco Chanel)”.

María, que no tiene ningún reparo en hablar de las operaciones estéticas dejando así a un lado los tabúes, confesó cuál había sido su última intervención. Antes de iniciarse la temporada estival se sometió a una abdominoplastia, operación que consiste en extirpar los excesos de piel y grasa de la zona abdominal. “Por fin os cuento el secreto que muchos de [email protected] intuíais. Me he hecho una Lipo Vaser en Clínicas Diego de León para definir los abdominales y estilizar la cintura, la misma operación que mi compañera Gema López”, dijo la periodista en su día a través de las redes sociales.

En cuanto a su estilo, Patiño ha demostrado desde siempre que está al tanto de las últimas tendencias y, desde que dio el salto a la televisión ha demostrado que se atreve con todo. Desde diseños más sencillos hasta ‘looks’ donde el tul y las lentejuelas eran los grandes protagonistas. Eso sí, si hay algo que caracteriza a la televisiva es su pasión por los zapatos de tacón.