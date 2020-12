No les falló el oído ni la intuición a los investigadores de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Malú, los Javis y José Mota llevaban semanas apostando por Pastora Soler y Albano Carrissi como dos de los concursantes de esta primera edición que tanto éxito está cosechando en nuestro país. Y no se equivocaban. Anoche, en la semifinal, ambos artistas se descubrieron bajo las máscaras de Pavo Real y Girasol, respectivamente. Dos grandes cantantes de fama internacional se quedaban a las puertas de la gran final, pero los cuatro finalistas que aún resisten, tienen totalmente desconcertados a los jueces, hasta el punto de que ninguno acierta si quiera a dar un nombre. Las apuestas están en las redes y los nombres son de lo más variopinto.

Fue Pavo Real el primer personaje en quitarse la máscara. El público decidió en la primera batalla que fue él quien desvelara su identidad y, aunque su nombre ya sonaba desde hace semanas, tanto el público presente en plató como los investigadores, mostraron su asombro al ver a Pastora Soler bajo el impresionante disfraz. «No se le ha escapado ni una», decía entonces refiriéndose a Malú, que había acertado de pleno con ella. Lo ha tenido difícil para conseguir que no la reconocieran casi desde el primer momento, ya que tanto Malú como Vanesa Martín, su sustituta durante unos días, siempre tuvieron claro que era ella quien daba vida al Pavo Real. «Cuando salgo el primer día y me la veo a ella y digo ‘¡No!’, luego viene Vanesa Martín y digo ‘¡No!’ y luego viene ¡Eva González!, es que me ha costado mucho trabajo», contaba entre risas. «Con la canción de ‘Con altura’ ya empezó a calarme», contaba mirando a la intérprete de ‘Aprendiz’.

Efectivamente Malú mantuvo su apuesta por la de Coria del Río casi desde su primera actuación, pero anoche hubo algo en su actuación que hizo que el resto de investigadores cambiara de parecer y nombraran a Ruth Lorenzo o Gisela. Pero la prueba fotográfica que trajo esta semana, una imagen junto a Rosalía, reafirmó a la pareja de Albert Rivera, que reconoció sin lugar a dudas dicha foto.

Girasol ha alcanzado la ‘felichitá’ hasta la semifinal. Fue el último en reaparecer con nuevas pistas: «No solo soy un imán para el sol, también para las mujeres». Los investigadores también lo tenían claro con este personaje, y su actuación con el ‘Show must go on’ de Queen no hizo más que reafirmar sus sospechas. Malú lo calificaba como un «pedazo de artista», pero en el reto final Girasol se jugó su pase a la final con Cuervo y Caniche. Salvados estos últimos el cantante italiano desvelaba su identidad sorprendido porque hubieran acertado quién era: «Yo tenía problemas para reconocer mi voz y por eso no entendía cómo me descubrieron».

Albano confesaba que su participación había sido posible debido a la cancelación de sus giras de conciertos por la pandemia. «Cuando me llamaron no me lo pensé porque amo España tanto como a Italia» y reconocía que gracias al programa había hecho lo que le había recomendado su hijo, que estudia música en Boston, de ahí que hubiera interpretado la mítica canción de Freddy Mercury. Antes de decir adiós, puso en pie el plató del programa y emocionó a los investigadores con su ‘Nessum Dorma’. Y aunque admitió que había sido «una experiencia nueva» para él, las redes pronto descubrieron que ya había participado en la versión italiana del formato.

Cuervo, Caniche, Catrina y Camaleón son los últimos concursantes de ‘Mask Singer: adivina quién canta’. Los investigadores siguen desconcertados ante sus distintas voces y las múltiples pistas que han dado, pero en las redes los más avispados ya tienen sus favoritos, y entre ellos están Paulina Rubio, Salma Hayek, Iker Casillas, Tamara Falcó o el chef Dabiz Muñoz. Por el momento el nivel de celebs que ha pasado por esta primera edición ha dejado el pabellón alto: desde Georgina Rodríguez a Terelu Campos pasando por Norma Duval, Máximo Huerta o Norma Duval. ¿Quién se oculta tras las últimas máscaras?.