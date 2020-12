Era una noche especial para todos. ‘La Voz Senior’ estrenaba una nueva edición por todo lo alto con nuevos coaches -David Bustamante, Pastora Soler y Rosana- que se unían a Antonio Orozco, para buscar a la voz más especial entre los mayores de 60 años. Comenzaban las audiciones a ciegas donde los coaches no ven la actuación del concursante, y tan solo escuchan la canción, de tal manera que si hay algo que les llame la atención se giran y pujan por tenerle en su equipo. Uno de esos candidatos ya tenía esa ‘voz’. Con ella ha encandilado a millones de españoles gracias a su trabajo en la radio durante más de treinta años, y no era otro que Andrés Caparrós.

Pero anoche nadie le reconoció. Y eso que a lo largo de su vida ha grabado nueve discos de canción melódica. Pero no pudo ser. Andrés hacía acto de presencia en el ‘talent’ rodeado de casi todos sus nietos, que confiaban plenamente en su abuelo. El locutor se presentaba al concurso para cumplir uno de sus grandes sueños. De hecho, antes de actuar, reconocía que lo más ilusión le hacía era que Pastora Soler le reconociera ya que había sido el encargado de presentar la que fue una de sus primeras actuaciones en un programa de copla cuando solo era una niña.

Bajo la atenta mirada de sus nietos, que vieron la actuación de su abuelo en el backstage junto a Eva González, a sus 76 años, Caparrós interpretó la canción ‘Antonio Vargas Heredia’ del desaparecido Carlos Cano. A pesar del sentimiento con el que entonó cada estrofa, ninguno de los jueces hizo girar su sillón, dejándole fuera del concurso.

Al darse la vuelta la sorpresa ha sido mayúscula para los cuatro que protagonizaban uno de los momentos más difíciles de la noche, especialmente Pastora Soler que no pudo reprimir las lágrimas al reencontrarse con una persona tan especial para ella. «¡Dios mío de mi vida! ¡No me lo puedo creer!», exclamaba la cantante, que de inmediato subió a abrazarle pidiéndole perdón por no haberle reconocido. Un sentimiento que compartía con sus compañeros que no salían de su asombro al tener frente a ellos a semejante figura de la comunicación.

La intérprete de ‘Quédate conmigo’ recordaba entonces cómo fue aquel programa en el que Andrés le presentó antes de subir al escenario como Pili Sánchez -su verdadero nombre-, y confesaba sentir mucha pena por no haberse girado. «Yo me conformo con haber estado aquí», decía entonces el periodista. «No pasa nada, para mí esta experiencia tiene una importancia muy especial porque empecé mi vida cantando en un concurso de cantantes noveles. Y ahora, cuando estoy en el epílogo vuelvo a un programa de canto», reconocía.

Y además descubría que allí presentó ‘Sorpresa, sorpresa’ junto a Isabel Gemio. «Volver a Antena 3, aunque sea de una forma tan fugaz, es maravilloso. Y especialmente me emociona dar la mano a Pili», dijo refiriéndose a Pastora Soler, que no podía dejar de llorar. «Él me presentó a mí en ‘Quédate con la copla’ cuando nadie me conocía. Le tengo tanto cariño. Ha sido una sorpresa enorme. Perdónanos, pero hemos disfrutado con tu actuación. Ha sido un regalo», respondía la artista sevillana.

«Admiración, solo puedo decir que siento admiración por ti», acertaba a decirle Rosana mientras también se acercaba a abrazarle. Antonio Orozco no pudo moverse de su asiento. El coach estaba en ‘shock’ y no conseguía reaccionar hasta que finalmente, y antes de que Andrés abandonara el plató, quiso hablar con él: «Me he quedado sin palabras para explicar lo que ha pasado aquí. Lo que para ti es fugaz, para mí será eterno. Te agradezco tu saber estar, tu humor, tu actuación».

A pesar de que en los últimos años Andrés Caparrós padre ha estado en boca de todos debido a las polémicas familiares protagonizadas por su hijo Alonso, ahora que las aguas han vuelto a su cauce, ha querido dar un paso hacia delante volviendo a televisión para cumplir su sueño. Y aunque no lo ha conseguido, se marchaba satisfecho. La tranquilidad ha vuelto a su casa. Los Caparrós vuelven a ser la familia unida que siempre fueron, después de que el propio Alonso confirmara hace unos días que, por fin, se ha reconciliado con su hermano Andrés.