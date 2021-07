Marta Sánchez no ha querido perderse la última edición del Festival Starlite de Marbella. La cantante ha acudido a uno de los conciertos que se han celebrado este año, en concreto, el del artista Nicky Jam. Con un favorecedor vestido en color dorado que resaltaba su bronceado, la intérprete no ha dudado en contestar muy amablemente las preguntas de los periodistas de la Agencia Gtres. Marta ha acudido a esta edición junto a su pareja, el empresario Federico León y aunque por ahora no tienen planes de boda, la pareja atraviesa uno de sus mejores momentos.

La artista se ha mostrado muy contenta con la mejora de la situación respecto al año pasado, aunque prefiere ser cauta y asegura que hay que seguir siendo prudentes con las medidas de seguridad y las restricciones: “hay que volver a la vida normal poco a poco con medidas, pero la música es importante para las almas y para la gente. Es lo que nos anima y nos da un poquito de alegría”, ha dicho.

A sus cincuenta y cinco años, Marta Sánchez lleva ya más de tres décadas dedicada al mundo de la música. Toda una vida en la que ha pasado por diversas etapas: “estoy contenta de seguir en activo y de seguir con ilusión y estoy también con piano y voz que es la gira que estoy haciendo este verano y la acabé en otoño y algunas cosas por América”.

Este verano se plantea mucho más activo para la artista y aunque el trabajo va a centrar gran parte del tiempo, también podrá hacer alguna escapada: “aquí en Marbella los viajes para Starlite, pero estamos también en otros lugares de vacaciones con nuestros hijos y luego también alguna escapadita de nosotros solos. Pero también hay mucho trabajo gracias a Dios tengo bastantes cosas de trabajo. Tengo como 20 cosas”.

La artista lleva desde el año 2018 manteniendo una relación con el empresario canario Federico León y aunque no tienen planes de boda, ella ya le considera su marido: “no, no pensamos en boda. Estamos ya más que casados. En la pareja ya nos sentimos muy unidos y no hace falta boda”, ha recalcado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Sánchez (@martisimasanchez)

En esta ocasión, su hija Paula no la ha acompañado: «va a cumplir el 1 de agosto 18 años y ya va a su aire. Ya no quiere ir conmigo de vacaciones. Quiere ir con sus amigos», ha asegurado la cantante. Hace algunos días, Marta Sánchez hizo unas declaraciones en las que decía que le preocupaba el momento en el que su hija alcanzara la mayoría de edad aunque ha asegurado que «es una niña muy responsable y sabe cuidarse», ha recalcado.