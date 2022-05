La boda influencer del año ya está aquí. Marta Lozano y Lorenzo Remohí ya se han dado el ‘sí, quiero’ en la iglesia de San Bartolomé (Jávea). Una ceremonia que ha sido el broche de oro de una romántica historia de amor que comenzó hace cinco años. Un acontecimiento inolvidable, no solo por los tres cambios de vestido de la novia obra de Lorenzo Caprile, sino por la impresionante lista de invitados en la que figuran nombres muy conocidos del panorama nacional, una verdadera cumbre de influencers.

Entre los invitados más VIPS se encuentran Madame de Rosa, Luc Loren, Alex Domenech, Dulceida, Laura Matamoros, María y Marta Pombo, Anna Ferrer o Teresa Andrés Gonzalvo, su mejor amiga. Sin embargo, la invitada más especial del enlace ha sido Meri Lozano, la hermana y confidente de la novia, que ha jugado un papel muy importante en este día tan especial donde una de las parejas más aclamadas de las redes sociales ha sellado su amor para siempre. Y es que, su objetivo en el día más especial de su hermana ha sido que todo saliese bien, pues ha sido uno de los testigos de la boda y su pilar fundamental en este día lleno de nervios y emoción.

Los primeros en entrar a la iglesia, además de los invitados que ya han ocupado sus asientos en los banquillos, han sido los testigos del enlace, una decena de parejas muy importante para los novios, que han hecho un pasillo a las afueras de la iglesia donde Lorenzo ha ido dándoles un beso a cada uno. Minutos después ha entrado el novio, del brazo de su madre y madrina, Marisa Martínez-Medina, que se ha mostrado emocionado y nervioso a partes iguales.

Acto seguido ha llegado la novia, que ha entrado en la iglesia del brazo de su padre, Enrique Lozano, y al ritmo de A thousand years de la saga Crepúsculo. En el altar, un Lorenzo muy emocionado con lágrimas en los ojos. La influencer, a metros de llegar junto a su pareja, ha roto en llanto, sin poder aguantar la emoción del momento.

La Primera Lectura ha sido leída por la hermana de la novia, Meri Lozano: “El amor es comprensivo, es servicial y no tiene envidia”. La hermana del novio, Macarena ha leído el Salmo. Tras muchos nervios y emoción, Marta y Lorenzo se han convertido en marido y mujer, protagonizando uno de los momentos más emotivos del año.

Esta ha sido la antesala a la boda de Teresa, su fiel compañera y una de las influencers más queridas en nuestro país, que cuenta ya con más de 600 mil seguidores. Los únicos detalles que han trascendido del enlace han sido que los Gemeliers harán una de sus actuaciones más especiales y que los novios bailarán la canción Mon amour de Zzoilo y Aitana, el tema preferido de los influencers.

El vestido nupcial

Dejando a un lado su faceta más llamativa, Marta Lozano ha escogido para la ocasión un vestido muy clásico y sencillo, lleno de elegancia. Un diseño creado en exclusiva por Caprile, que saca el máximo partido a su figura gracias a su escote cuadrada y su falda sirena. Tal y como ha informado ¡Hola!, el estilismo ha sido confeccionado en crepe marocain de seda natural, un tejido de aspecto ondulado y estriado. Pero el elemento más llamativo ha sido la cola, de tul y 5,5 metros de largo. Un look muy estilo Lady Di, con el que la novia ha conseguido brillar más que nunca en uno de los días más importantes de su vida.

Los invitados más VIPS

Laura Matamoros ha sido la primera influencer en desvelar su look en su cuenta de Instagram. Ha lucido un vestido en color verde pistacho firmado por Redondo Brand, una de las firmas de invitada de boda más conocida entre las it girls, que ha vestido a personalidades como Marta F. Rubíes.

Madame de Rosa, ha escogido un look dos piezas compuesto por top y falda de vuelo plisada. Ha completado el estilismo con un tocado de rejilla, muy fiel a su estilo. Por su parte, Natalia Coll ha lucido un vestido satinado en color gris perla de cuello halter.

El make-up del enlace

Tal y como ha comunicado ¡Hola!, que ha dado todos los detalles del maquillaje y el peinado de la novia, Marta Lozano ha escogido un look beauty firmado por Dior, a cargo de su maquilladora de confianza, Mara Fervi. Para el gran día, Marta Lozano se ha decantado por un maquillaje sencillo, elegante y en tonos nude, con el que sentirse radiante y espectacular en todo momento. Como preparación de la piel, la novia se ha hecho unos tratamientos previos a este día en la Clínica Enea, la clínica de Teresa Andrés, una de las más aclamadas de Alicante.

Para la hidratación de la piel, Fervi ha utilizado el sérum Capture Totale Super Potent, para después aplicar la base Dior Forever Skin Glow, para aportar un aspecto natural, fresco y de larga duración. Tras esto, se ha aplicado el corrector Forever Skin Correct que evita las rojeces y ha potenciado el bronceado de la influencer con los polvos de sol Dior Forever Natural Bronze Dioriviera, uno de los productos estrella de esta temporada estival. Para conseguir el efecto de piel glow, la maquilladora ha aplicado en la zona T del rostros, en el arco de las cejas, en los pómulos, en la punta de la nariz, arco de cupido y mentón el iluminador Dior Backstage Glow Face Palette.

Una vez preparado el rostro, el siguiente paso ha sido maquillar los ojos. Para este día tan especial, Fervi ha querido hacer un ahumado a la novia, aplicando tonos ámbar, bronce y cobre de la paleta de sombras 5 Couleurs Couture Dioriviera Tono 479 Bayadére, a conjunto con el eyeliner DiorShow On Stage Liner Matte Black. Por último, para dar el toque final al rostro, Fervi ha pintado los labios de Marta con su labial favorito, el Rouge Dior 100 Nude Look Matte, perfilándolos con el Rouge Dior Contour 593 Brown Fig, con el objetivo de dar un mayor volumen y fijación.

En cuanto al peinado, Marta ha apostado por uno atemporal, un low ballerina bun, confiando en el equipo experto de la casa Llongueras. Un recogido muy sencillo y sofisticado a partes iguales. El peinado comienza marcando la raya en el medio y apartando el pelo del rostro. Después, el cabello se va girando sobre sí mismo y colocando en forma circular en la parte baja del cráneo, sujetándolo con pinzas del color del cabello, para que no se vean.

Una preboda mágica

Como buena influencer, Marta Lozano ha celebrado la preboda justo la noche antes de darse el ‘sí, quiero’, como ya acostumbran a hacer las it girls del momento. Este evento previo al enlace se ha celebrado en un restaurante al lado del mar, The Beach House Club Jávea, en el que los invitados han disfrutado de una preciosa puesta de sol. Una velada a la que no han faltado los rostros más conocidos de las redes sociales. Laura Matamoros, María Pombo o Dulceida han compartido en sus cuentas de Instagram los looks elegidos. Mientras que la madre de Marín y pareja de Pablo Castellano ha optado por un vestido de manga larga en color fucsia, la hermana de Alex Domenech ha lucido un conjunto en color negro de inspiración vintage. Pero sin duda, una de las invitadas más especiales ha sido Anna Padilla, que no solo le ha llevado desde Madrid el vestido de novia a Marta, sino que además ha compartido en las redes sociales su historia con la influencer. Tal y como ella misma ha relatado en sus stories, hace unos años elogiaba los looks de la novia y de su mejor amiga, Teresa, por lo que ahora no se puede creer que forme parte de la lista de invitados de su enlace.

La protagonista de la preboda ha escogido un vestido blanco de estilo romántico, firmado por L’Arca Barcelona, con mangas abullonadas, puño marcado y cuerpo tipo fajín. Para combinarlo, la de Valencia ha apostado por unos mules con hebilla-joya en el empeine de Manolo Blahnik, además de un make-up obra de Mara Fervi con cosméticos de Dior, marca de la que es embajadora la influencer.