Aunque las redes sociales muestran la mejor versión de los influencers, lo cierto es que no todo es de color de rosa en sus vidas. Marta Carriedo y Raúl Vidal han sido los últimos en demostrarlo. Pese a que la relación entre ambos parecía ir viento en popa más aún con la llegada de su bebé, lo cierto es que decidieron poner punto final a su historia a finales del pasado 2021, dejando en el aire la decisión que habían tomado para que su hijo apenas notara la ruptura de sus padres.

Lo que tal vez no podían llegar a imaginar sus respectivos seguidores era que el final de su romance desembocaría en una guerra abierta en redes sociales por el tiempo que ambos comparten con su hijo. Pese a que no se siguen en plataformas como Instagram, son continuos los ataques que Marta y Raúl se envían, dejando entrever que nada queda ya de la conexión que un día les unió. En la última ocasión ha sido Vidal el protagonista, que no ha dudado en hacer uso de su perfil personal para denunciar una de las últimas actitudes de su ex a golpe de comunicado. Y es que, al parecer, al abogado no le habría gustado nada que la que fuera su novia se fuera de viaje sin su hijo, dejándole a cargo de alguien que él desconoce y admitiendo que tenía “sentimientos encontrados” pese a estar disfrutando de una escapada: “Lo que produce sentimientos encontrados es enterarte por redes sociales que la mamá de tu hijo, quien se ha autoatribuido la guarda y custodia del hijo común por la imposición y la fuerza, se ha ido de viaje y no sabes con quién está tu hijo. ¿Y sabéis qué sentimientos se encuentran? La incredulidad, el dolor y la desolación”, comenzaba explicando a través de un storie.

Pero lejos de quedar ahí, su testimonio ha continuado, y con él el visible enfado de Raúl: “Reclamas, que ante la ausencia de la madre, tu hijo esté contigo, SU PADRE. Y se te niega esa posibilidad. ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué motivación existe a seguir privando a un hijo y su padre de compartir la vida que compartían antes de la ruptura del vínculo sentimental entre sus padres ¿Qué culpa tiene el menor de que sus padres no continúen juntos? Por qué un bebé que vivía el 70% de su tiempo en porteo conmigo ha tenido que perder eso. ¿Cómo puede ser que un padre esté a 5 minutos de su hijo y su hijo esté con otras personas?”, se cuestionaba a sí mismo, para después zanjar su mensaje de la manera más triste posible: “NO PUEDO MÁS. Llevo meses callándome una realidad CRUEL buscando proteger a nuestro hijo pero no me quedan más medios a los que recurrir. ¿Por qué tengo que seguir teniendo paciencia? Cada día que pasa es un día que no vuelve en la etapa más crucial para el desarrollo de mi hijo. No puedo más, el sistema es una puñetera mierda y a quien más perjudica es al mejor en situaciones así. Estoy harto, desolado, agotado, muerto en vida…”, zanjaba. Unas palabras que aún no han tenido respuesta por parte de Marta, que continúa ajena a toda polémica y centrándose en sus quehaceres profesionales y el cuidado de su bebé.