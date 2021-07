Hoy nos ponemos nostálgicos. Han pasado 15 años desde el estreno de una de las series españolas más míticas de la historia de la televisión: ‘SMS’ –‘Sin miedo a soñar’-. Ficción en la que participaron los que a día de hoy son algunos de los actores más conocidos de nuestro país. Nadie hacía presagiar por aquel entonces, que este proyecto -que contó con 120 capítulos- que comenzó en 2006 les catapultaría hacia el éxito.

La historia giraba en torno a un grupo de adolescentes de clase alta cuya vida cambia tras la llegada de Edu, un joven de barrio. Argumento que recuerda mucho a la exitosa serie de ‘Élite’ -Netflix’. Los entramados amorosos entre los protagonistas no solo es lo que enganchó a los telespectadores, ya que la producción se convirtió en un thriller al estar ligada con un misterioso asesinato.

Mario Casas

Sin duda, a raíz de sus participación en la serie, Mario Casas ha ido labrando su larga trayectoria profesional. Después fichó por ‘Los Hombres de Paco’ donde dio vida al tímido y romántico Aitor. Durante 3 temporadas trabajó codo con codo con Hugo Silva -Lucas- y Michelle Jenne -Sara-. También formaron parte del elenco actores de la talla de Pepón Nieto -Mariano- y Paco Tous -Paco-. Sin duda, este fue su salto a una fama imparable.

También formó parte de ‘El Barco’, donde trabajó con Blanca Suárez, quien años después se convertiría en su pareja durante cerca de dos años. Su debut a la gran pantalla llegó en 2006 gracias al ‘film’ de ‘El Camino de los Ingleses’, dirigido por Antonio Banderas. Poco a poco fue consolidando su participación en el séptimo arte hasta llegar a ser el gran protagonista de ‘Tres metros sobre el cielo’, uno de los momentos de más éxito de Mario Casas. Más tarde llegaron largometrajes como ‘Fugas de Cerebros’, ‘Grupo 7’, ‘Palmeras en la nieve’, entre otras. En la actualidad triunfa por la exitosa serie de ‘El inocente’, que se puede ver en Netflix, al igual que ‘Contratiempo’ y ‘El practicante’.

Después de su larga trayectoria en el mundo de la interpretación los pasados premios Goya, Casas recibió el esperado ‘cabezón’ por ‘No matarás’. Fue José Coronado quien le hizo entrega de manera virtual de este premio que reconoce su esfuerzo y su trabajo durante todos estos años.

Amaia Salamanca

Nacida en 1986, Amaia Salamanca se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de nuestro país. Comenzó su andadura televisiva en ‘SMS’ y seguidamente se convertía en protagonista de ‘Sin tetas no hay paraíso’, donde trabajó junto a Miguel Ángel Silvestre. Serie que se convirtió, sin duda, en un éxito de audiencias. A partir de ahí, la intérprete no ha dejado de trabajar y ha formado parte de varias películas, como por ejemplo, ‘Fuga de Cerebros’, ‘Tensión sexual no resuelta’ o ‘Nuestros amantes’, entre otras.

También participó en ‘Felipe y Letizia’, película que reflejó la vida del rey Felipe VI y la reina Letizia. En 2011 Amaia fue escogida para protagonizar un rama romántico en ‘Gran Hotel’, después participó en ‘Velvet’. En 2016, la acción volvió a la vida a de la actriz gracias a ‘La embajada’.

Yon González