La Princesa Leonor jurará la Constitución el próximo 31 de octubre, día de su dieciocho cumpleaños, en una sesión plenaria de Congreso y Senado a la que seguirá la imposición del Collar de la Orden de Carlos III y un almuerzo con los representantes de los poderes del Estado en el Palacio de El Pardo. Un acto al que se prevé que asistan, además de los Reyes, Felipe VI y Doña Letizia, la Infanta Sofía y gran parte de la familia del matrimonio, como la Reina Sofía, o Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, con sus respectivas parejas.

No se incluye aquí el Rey emérito, Juan Carlos I, que sí estará, no obstante, en la celebración familiar y de carácter privado que cerrará la jornada en el Palacio de El Pardo, una de las residencias de la familia real española. Precisamente sobre esto último se ha pronunciado hace escasas horas María Zurita, la hija de Carlos Zurita y la infanta Margarita de Borbón, hermana de Juan Carlos I. «A mí no me han invitado, pero un acto así siempre es bonito y ojalá se pueda reunir toda la familia», ha expresado.

María Zurita por las calles de Madrid / Gtres

María ha mostrado una vez más su gusto porque la familia se mantenga unida, así como sus ganas de que su tío regrese definitivamente a España. Cabe recordar en este sentido, que Don Juan Carlos decidió, hace ahora ya más de dos años, marcharse de nuestro país para vivir en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y fijar allí, en sus propias palabras, «su residencia de forma permanente y estable», después de que la Fiscalía archivara las investigaciones sobre sus negocios en el extranjero.

Sea como fuere, lo cierto es que las palabras de la ex concursante de MasterChef Celebrity llegan, curiosamente, el mismo día en que el Rey Juan Carlos, ataviado con una camisa azul celeste y un chaleco y pantalón beige, ha aterrizado de nuevo en España para participar, de acuerdo al calendario del Real Club Náutico de Sangenjo, en las regatas que se celebrarán este fin de semana en la localidad y, en especial, en la competición de la clase 6 metros. Ha sido pasadas la una del mediodía cuando el emérito ha llegado a Vigo en un avión privado, como viene siendo habitual en los últimos meses. Juan Carlos I ha bajado del avión sin ningún tipo de ayuda ni problema aparente, por consiguiente, de movilidad, por la escalinata directo a pista. Allí lo han recibido el empresario Pedro Campos, y su mujer, Cristina France.

Don Juan Carlos I a su llegada al aeropuerto de Vigo / Gtres

En un principio Don Juan Carlos tiene previsto regresar a los Emiratos Árabes el próximo 2 de octubre. Su hijo, el Rey Felipe V, por su parte, también estará en Galicia durante estas fechas, concretamente el jueves 28 cuando se inaugure el Foro La Toja-Vínculo Atlántico, creado para defender los valores que definen las sociedades democráticas, empresarios, políticos y sociedad civil, ante la irrupción de modelos políticos y económicos autoritarios; en localidad de La Toja, a escasos kilómetros de Sanxenxo. Por el momento, desde Casa Real no se ha especificado si habrá un encuentro entre padre e hijo.