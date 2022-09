María Zurita pone en la misma balanza a Letizia y a Isabel II

Fue el pasado mes de mayo cuando se pudo saber que MasterChef Celebrity volvía con más fuerza que nunca. Tras haber contado con algunos rostros conocidos como Tamara Falcó o Verónica Forqué al frente de los fogones, esta nueva edición incorporó en sus filas, nada más y nada menos, que a María Zurita, la primera concursante de la realeza dentro de su historia. Ahora, cuatro meses después, la prima del Rey Felipe tendrá la misión de demostrar a los espectadores sus dotes culinarias. Y es que, el programa de cocina más conocido del panorama nacional está a punto de emitirse, por lo que se ha estrenado ya en el Festival de Vitoria, hasta donde se han desplazado algunos de sus concursantes.

Como no podía ser de otra manera, allí ha estado presente María Zurita, que ha revelado a las cámaras de Gtres cómo ha sido su paso por la pequeña pantalla como concursante de Masterchef: “Yo soy muy muy cocinitas, lo he sido siempre, desde pequeña. Ha sido una experiencia absolutamente mágica, ha sido duro pero muy buena”. Además de desvelar que ha aprendido mucho acerca de la cocina de vanguardia, se ha sincerado sobre cuál es el plato que mejor se le da: “Hago muy bien la sopa de cebolla”. Un nuevo proyecto profesional que no solo pilló por sorpresa a media España, sino a sus padres también. “Me miraron y me dijeron si estaba segura, sobre todo por el tiempo porque te consume, pero son fans del programa”, ha sentenciado.

Dejando a un lado su faceta profesional, la hija de Margarita de Borbón se ha adentrado en el plano personal para revelar cómo ha vivido la muerte de Isabel II, que ha dejado al mundo entero consternado. “A todos nos ha conmovido porque era la tía de todo el mundo. A mí me ha dado mucha pena. Se cierra una etapa a nivel mundial”, se ha sincerado frente a las cámaras. Al preguntarle si cree que Letizia tendrá algún día ese renombre que ha conseguido la Reina de Inglaterra en sus 70 años en el trono, María Zurita no ha duda en deshacerse en halagos: “La Reina Letizia es una grandísima Reina y la gente la quiere mucho”. Y es que, aunque la concursante del programa culinario mantiene una muy buena relación con su Familia Real, no ha querido pronunciarse sobre don Juan Carlos y su regreso a España: “Hasta aquí puedo contestar de mi familia”.

Su faceta televisiva

Pese a que, como ha vuelto a demostrar, María Zurita siempre ha mantenido su vida privada y familiar lejos del foco mediático, lo cierto es que su participación en la televisión ha sacado a la luz algunos aspectos desconocidos de su vida más íntima. Y es que, no es la primera vez que la sobrina del Rey Juan Carlos acude a un plató. Lo hizo por primera vez en 2018, cuando se convirtió en madre soltera y quiso contar su experiencia públicamente, y repitió hace apenas un año, formando parte del elenco de Mask Singer y demostrando sus dotes comunicativas en Pasapalabra. Ahora, Masterchef Celebrity le ha colocado de nuevo frente a las cámaras y no sería de extrañar que, próximamente, un nuevo proyecto profesional amplíe su currículum mediático.