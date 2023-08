María Pombo y Pablo Castellano ¿A punto de separarse?

No es oro todo lo que reluce entre María Pombo y Pablo Castellano. Y no es de extrañar. Al igual que el resto de los mortales, ellos también son objeto de crisis matrimoniales que pueden derivar (o no) en un divorcio o separación. Aunque su situación, es verdad, no ha llegado a tan fatal desenlace, lo cierto es que la pareja habría pasado recientemente por un momento muy delicado en tanto a lo sentimental. Ha sido precisamente la influencer quien, sin querer, lo ha confesado a sus más de tres millones de seguidores en Instagram, hace escasas horas.

María ha aprovechado la luna llena en Mercurio para pedir deseos al cosmos en forma de nota donde, como manda la tradición, escribir aquello que anhela o se agradece. Un rito que ha publicado y cuya sorpresa ha llegado cuando los usuarios más audaces de la red han logrado descifrar lo escrito en el papel: «Mi matrimonio, que estaba en la cuerda floja, está mejor que nunca, más enamorados y más felices que nunca. Muchas gracias», puede leerse en la misiva.

María Pombo y Pablo Castellano en una boda / Gtres

Si bien por el momento se desconoce cuándo se produjo ese bache, lo cierto es que esta no es la primera vez que María Pombo tiene un descuido de este tipo con algo relacionado con su vida privada. El pasado mes de noviembre, la madrileña concedió una entrevista de lo más divertida a David Broncano en La Resistencia. La influencer se animó incluso a compartir la pantalla de su móvil con el público del teatro donde se graba al formato sin esperar el desenlace que aquel gesto tendría apenas unas horas después.

Y es que aunque a simple vista no se pudo ver nada, hay quien rastreo las imágenes de María con detalle y encontró varias que podrían indicar que estaba embarazado. Algo que finalmente se confirmó. «Sé que era un secreto a voces, que lo sabía muchísima gente y que es un tema que da para hablar, porque fui yo la que lo filtré sin querer y me arrepiento tanto, tanto, tanto de ese día», explicó la propia María tras lo sucedido. «Me dijeron de conectar el móvil y yo realmente no tengo nada interesante. Son fotos de looks, mil fotos de Martín, mil fotos de comida, así que dije: bueno, sin problema. Y era tan reciente lo del test que se me olvidó, sinceramente. Se me olvidó hasta que le hice una foto. A la mañana siguiente, de repente, mis amigas me empezaron a decir ‘me fastidia un montón, me da mucha pena haberme enterado así. Empezaron a llamarme mi abuela, mis tías. Yo solo se lo había dicho a mis hermanas, mis padres y a muy poca gente más», añadió.

María Pombo en los Premios Ídolo / Gtres

Nuevo sueño cumplido

La noticia de la crisis de María Pombo y Pablo Castellano llega en un muy buen momento, como cerciora la joven, de la pareja. Prueba de ello es que acaban de confirmar que juntos, han hecho realidad uno de los mayores sueños de María desde que era una niña: la construcción de una casa en Cantabria. Bajo el título ‘Mi sueño en construcción’, María Pombo ha recorrido y enseñado las estancias del que será su nuevo hogar a través de la ya citada red social. Una mansión que, si todo sale bien, podrán estrenar estas mismas navidades.