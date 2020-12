María Pombo, ‘asustada’ tras las últimas noticias sobre su bebé

Están van a ser las navidades más especiales para María Pombo, ya que durante ellas disfrutará de las últimas semanas de su embarazo. Una etapa de la que está saboreando cada instante y que junto a su marido, Pablo Castellano, comparte en sus redes sociales. La influencer madrileña tiene una gran legión de seguidores con la que lo comparte casi todo, desde los mejores momentos a los que son un poco más grises.

La llegada de Martín, como se llamará el pequeño, está prevista para el próximo 2 de enero, una fecha que podría adelantarse. Así lo ha desvelado la propia María tras acudir a su última revisión ginecológica, en la que el doctor le ha dado una noticia que le ha «asustando un poco». «Está todo bien, pero me ha dicho mi ginecólogo que está creciendo a un ritmo muy lento», ha contado en sus stories de Instagram.

En estos momentos, el bebé pesa 2.300 gramos, la misma cantidad que hace quince días. El plan es estar aún más atentos del pequeño y observarle cada poco tiempo, por lo que acudirán de forma periódica a controlar su peso. «Me he asustado un poco cuando me ha dicho que ha dejado de crecer», ha confesado María, quien tras la explicación del ginecólogo se ha tranquilizado. «Me ha dicho que lo que puede pasar es que me induzcan al parto para que siga creciendo fuera».

Si esto finalmente pasara, Martín, que como dice su madre, «tiene ganas de salir», vendría al mundo antes de lo esperado. Por suerte, María y Pablo están siendo muy previsores, tanto que hace días que lo tienen todo listo para la llegada del niño. En estas semanas, no solo han mostrado algunos de los rincones de su casa, también la habitación de Martín. Un rincón al que han dedicado mucho cariño y en la que no falta detalle. Pero no solo eso, la influencer también tiene preparada la maleta que se llevará al hospital en el momento de dar a luz.

«Estoy organizando la maleta del hospital, por eso de que queda un mes y no quiero ponerme de parto y no tenerla. Aunque gracias a Dios mi cuñada nos hizo un regalazo, que literalmente fue la maleta del hospital, y nos metió cosas imprescindibles. Entonces, la tengo media hecha, pero claro, aún así tengo que lavar los pijamitas, las muselinas, añadir pañales, toallitas… No sé por dónde empezar», contaba hace unos días en un vídeo. Y aunque está siendo muy previsora, todavía tiene margen para seguir enseñando cosas del que está siendo el viaje más emocionante de su vida.