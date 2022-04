María Patiño rompe a llorar en directo al recordar a su padre

María Patiño ha vivido una de sus tardes más complicadas en Sálvame. La periodista no ha podido aguantar y ha roto a llorar en pleno directo al recordar a su padre, fallecido a los 70 años en 2017. Desde entonces, la colaboradora ha expresado lo complicado que es para ella tener que lidiar con este episodio de su vida. Ha sido al ver a Terelu Campos emocionada y viviendo la Semana Santa desde Málaga. «Estoy emocionada porque me acuerdo de mi padre. Era muy cofrade», ha recordado visiblemente afectada y sin apenas poder mediar palabra.

La hija de María Teresa Campos, que ha visto cómo su compañera se rompía al acordare de su progenitor, ha querido arroparla con unas cálidas palabras. “¿Cuántos años en Sevilla has podido vivir tú esto, María? Escúchame. En mi agradecimiento, va el número 1 dedicado a ti. A ti por permitirme estar hoy aquí también, a ti por haber compartido y seguir compartiendo momentos de televisión. Te lo dije en privado, pero quiero hacerlo público. Me siento muy feliz de presentar un programa codo a codo contigo y me siento muy cómoda. Y por eso quiero darte las gracias”, ha dicho Terelu con una gran sonrisa.

“Tuvimos un momento muy complicado en nuestra relación y en nuestra vida, pero mi vuelta a Sálvame de tu mano fue de la mano también de quien nos protege y está siempre con nosotros, que es Mila”, ha añadido la madre de Alejandra Rubio.

Después, María ha intentado recomponerse para poder contestar a la colaboradora, pero ha insistido en que “no puedo hablar”. “Si estoy bien, pero es que mi padre veía siempre las hermandades. Mi padre era muy cofrade y hablaba como Terelu porque la gente que lo entiende, lo transmite de una manera que yo no lo sé hacer. Yo no me involucré tanto, mis hermanos sí. Escuchando a Terelu me he acordado de mi padre», ha expresado muy emocionada. “Has dicho algo que es verdad. Independientemente de si tienes fe o no es que cuando estás ahí te llega de una manera dentro que es inexplicable”, ha añadido.

Esta no es la primera vez que María Patiño se emociona al recordar a su padre. Cuando falleció el marido de Paz Padilla, la presentadora recordó cómo su progenitor, al que le dieron 24 horas de vida, la esperó para irse de este mundo. “Vete que aquí te espero”, contó María sobre lo que le dijo su padre cuando ella tenía que grabar Sálvame Deluxe. Patiño, aseguró perder un AVE a propósito porque sabía que cuando llegara viviría uno de los momentos más duros de su vida, la despedida de su padre. “Cuando llegué al hospital, me cogió de la mano y se fue. Es impresionante, me espero 24 horas para irse”, explicó la periodista.