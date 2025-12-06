María José Campanario vuelve al quirófano para someterse a una segunda operación
María José Campanario tiene un problema en el hombro que debe solucionar cuanto antes
Eduardo Navarrete ha dado explicaciones sobre la segunda operación de Campanario
María José Campanario está atravesando un momento mediático bastante positivo. Ya ha dejado atrás a Belén Esteban y ha conseguido que el público respete a su familia, por eso ha dado un paso adelante y ha aceptado una oferta de Antena 3 para trabajar en El Desafío, concurso en el también ha participado su marido, Jesulín de Ubrique. Se lo ha tomado muy en serio, pero ahora debe hacer un parón porque necesita entrar a quirófano por segunda vez. Tal y como ha confirmado su amigo Eduardo Navarrete, tienen que operarla del hombro.
María José Campanario siempre ha estado envuelta en polémicas y guerras contra Belén Esteban, incluso su propia familia política ha lanzado varios dardos en su contra. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que no hay nada mejor que la paciencia. La mujer de Jesulín, en la medida de lo posible, ha intentado mantenerse al margen. Es cierto que ha utilizado su revista de cabecera como altavoz, pero ha evitado sentarse en determinados platós de televisión para responder a los ataques que estaba recibiendo.
María José Campanario en ‘El Desafío’. (Foto: Antena 3)
Tal y como hemos contado en LOOK en otras ocasiones, Campanario ha cogido mucha fuerza mediática en los últimos tiempos, sobre todo desde que desapareció Sálvame, programa que era especialmente crítico con ella. Ahora tiene por delante una nueva etapa, pero antes de exprimirla al máximo debe ponerse en manos de profesionales.
La segunda operación de Campanario
El diseñador Eduardo Navarrete ha dado explicaciones para zanjar los rumores. Hay alguien que ha filtrado que María José debe someterse a una operación, así que Eduardo ha roto su silencio para que nadie se confunda. «A ella ya le operaron un hombro, y ahora le toca el otro», ha empezado diciendo para la revista Lecturas. «Es que ella ha estado mala, le han tenido que operar un hombro y ahora le tienen que operar del otro».
María José Campanario en Lloret de Mar. (Foto: Gtres)
Según la mencionada fuente, Campanario está centrada en su proceso de recuperación, «pero seguimos teniendo relación telefónica». Es decir, la odontóloga no ha dado la espalda a sus amistades famosas y continúa en contacto con su nuevo entorno.
Por el momento, se desconoce la fecha exacta de la operación de María José Campanario. Su entorno ha optado por guardar silencio, pero es evidente que la nueva concursante de El Desafío cuenta con el apoyo de Jesulín de Ubrique. A pesar de los rumores, su relación con el torero se mantiene firme con el paso de los años. Han atravesado muchos baches, pero siempre han logrado salir adelante.
Un ejemplo de superación
María José Campanario en Cádiz. (Foto: Gtres)
María José Campanario convive con la fibromialgia desde hace años y ha tenido épocas muy complicadas. Su historia se ha convertido en un ejemplo de superación, pues ha hablado en varias ocasiones de lo complicada que es esta enfermedad. Según dice, a ella le afecta con dolores en «la cabeza», aunque las molestias se extienden por todo el cuerpo, provocando fatiga y cansancio. Por eso tiene tanto mérito que haya aceptado la oferta de El Desafío.
Campanario no cuenta con ningún trato de favor y está sometida a las mismas exigencias que el resto de concursantes. Esto quiere decir que ha conseguido superar los límites que le impone la fibromialgia. De esta forma, estamos seguros que su problema en el hombro será un pequeño contratiempo.