Eduardo Navarrete siembra la duda sobre su amistad con Terelu: "La he cambiado por Susi Caramelo"

Durante su experiencia televisiva en MasterChef Celebrity, Terelu Campos entabló una gran amistad con muchos de sus compañeros, aunque sin duda la más destacada fue la que fraguó con Eduardo Navarrete. «Con Terelu empecé mal y ha acabado siendo una buena amiga. Ella en el programa me pedía las cosas muy seca, a su manera, y claro, chocamos. Pero enseguida pasamos a tener muy buen rollo. Somos muy iguales. Nos gusta tomarnos una copa, una sobremesa, ir a cenar y fumar como indios cabreaos», contaba hace unos meses el diseñador sobre el inicio de su relación con la colaboradora de televisión. Sin embargo, todo parece haber cambiado entre ellos.

Tal y como ha contado Navarrete durante el concierto de Isabel Pantoja en el Starlite Christmas de Madrid, hace mucho que no ve a la hija de María Teresa Campos. Aún así, ha confirmado que la felicitó cuando nació su nieto el pasado 5 de diciembre. «No la quiero molestar, imagino que estará centrada en sus cosas […] Hablo muy poquito con ella», desvelaba.

Eduardo Navarrete y Susi Carmelo en el Christmas Starlite de Madrid. (Foto: Gtres)

Al escuchar sus explicaciones, los reporteros insistieron en conocer si había ocurrido algo que hubiera dinamitado su amistad, pero Eduardo decidió concluir el tema de una manera muy clara: «No nos hemos peleado, pero está muy ocupada con sus movidas y hablo poco con ella», añadía. Susi Carmelo se encontraba al lado del diseñador y, tras las declaraciones del mencionado, se pronunció con su característico humor: «¿No será que ya no sois tan amigos?», decía entre risas. Navarrete, utilizando de nuevo su tono más bromista, concluía de la siguiente manera: «Tú eres mi nueva mejor amiga. He cambiado a Susi Caramelo por Terelu. O al revés. Chao».

Con estas declaraciones, Eduardo Navarrete ha sembrado la duda sobre cómo es su actual relación con Terelu Campos, la cual, por ahora, no se ha pronunciado al respecto. No obstante, lo que está claro es que el estrecho contacto que mantenían hace tan solo unos meses ya no existe por motivos que, de momento, no han salido a la luz.

Terelu Campos y Eduardo Navarrete. (Foto: Gtres)

La amistad de Terelu Campos y Eduardo Navarrete

Desde que coincidieron en 2021 en el plató de MasterChef Celebrity, Terelu Campos y Eduardo Navarrete eran inseparables. Tanto es así, que era muy habitual verlos juntos en celebraciones tan importantes como sus respectivos cumpleaños o la Navidad. En cuanto a sus facetas profesionales, también se han apoyado mutuamente en muchos de sus compromisos, hasta el punto de que la hermana de Carmen Borrego llegó a desfilar en la presentación de una de las colecciones del diseñador. La televisiva aseguró que no desfilaba bien, pero que por un amigo lo volvería a hacer. Al mismo tiempo, se deshizo en halagos hacia el trabajo de Navarrete, definiéndole como un gran genio.