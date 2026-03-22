María José Campanario no se corta y ataca duramente a Rosa Benito: "Es deleznable"
María José Campanario ha resucitado su guerra contra Rosa Benito
"Después de haber puesto a parir a toda mi familia. No se puede esperar menos de ella"
María José Campanario ha regresado al foco mediático gracias a El Desafío. Ahora se siente con más fuerza que nunca, así que ha resucitado su guerra contra Rosa Benito y ha reaccionado a la última entrevista que la cuñada de Rocío Jurado ha dado en televisión.
Tal y como hemos recogido en LOOK, Rosa Benito se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para hablar de todo: de su situación actual con Amador Mohedano, de su conflicto con Rocío Carrasco e incluso de sus recuerdos con Fidel Albiac, una de las figuras más misteriosas del clan Jurado. Al escuchar sus declaraciones, Campanario ha dado un paso adelante, no se ha cortado y ha dicho lo que piensa.
Rosa Benito en ‘De Viernes’. (Foto: Telecinco)
«Esta señora que habla en el video, se ha pasado más de 20 años colaborando con un juicio mediático y un «acoso» hacia mi persona y cuando ha dejado de ganar pasta de según qué productora, ha venido a seguirme y a darle me gusta a mis fotos», ha comentado la mujer de Jesulín de Ubrique a través de sus redes sociales. Pero, ¿cómo comenzó esta batalla?
María José y Rosa Benito tuvieron un enfrentamiento público que salpicó a Belén Esteban, íntima amiga de la ex de Amador Mohedano. A partir de entonces, se cruzaron varios reproches que el tiempo no ha conseguido enterrar, de ahí que Campanario haya arremetido duramente contra Rosa.
María José Campanario en ‘El Desafío’. (Foto: Antena 3)
«Después de haber puesto a parir a toda mi familia. No se puede esperar menos de ella… es deleznable lo que ha dicho», ha comentado María José.
Campanario cuestiona a Terelu Campos
María José Campanario ha puesto de manifiesto algo que piensa mucha gente: el comportamiento de Terelu Campos durante la entrevista de Rosa Benito. Terelu es íntima de Rociíto, al menos eso es lo que ha dicho siempre, pero no ha dado la cara por ella. Tampoco lo hizo cuando Rocío Flores dio un paso adelante para arremeter contra su madre.
Terelu Campos en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)
Campanario ha señalado a la hija de María Teresa Campos, afirmando: «Y poco se habla del silencio de Terelu…». No entiende que haya guardado silencio ante una situación tan dura y recalca que, si le hubiese pasado a ella, su actitud habría sido muy diferente. «A mí no me calla ni Dios si es para defender a una mujer que ha vivido lo que Rocío». De esta forma, se ha posicionado al lado de Carrasco y ha recordado la complicada etapa que vivió al lado de Antonio David Flores.
«Linchar no. No seré yo. Yo solo digo que me sorprende ese silencio cómplice siendo amiga de Rocío, o como han dicho en alguna ocasión «hermanas». Nada más. Igual tiene sus razones», recalca la concursante de El Desafío.