María José Campanario y Jesulín de Ubrique, historia de un misterioso matrimonio

María José Campanario y Jesulín de Ubrique se han convertido en uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país. Al mismo tiempo el hermetismo ha sido una de las bases en las que han asentado su relación. Una relación que se envuelve también en cierto halo de misterio. Desde que salió a la luz que la odontóloga estaba embarazada a finales de año, son pocas las imágenes que salieron a la luz mientras se encontraba en plena dulce espera. Lo mismo ocurrió cuando dio a luz, ya que por ahora, no ha habido un posado oficial del torero con su esposa y el retoño que ha llegado al mundo hace tan solo unas semanas, concretamente el 7 de junio.

Sin ir más lejos, fue el diario El Mundo, quien desveló el nombre con el que registraron al bebé, Hugo Janeiro Campanario y, poco después Sálvame añadió más datos sobre el nacimiento. “Ha pesado tres kilos y cien gramos, ha sido por cesárea, y se parece al hijo de la pareja y a su hermano”, indicó el reportero José Antonio León. Detalles que se filtraron y que no han provocado ningún tipo de reacción en los felices padres.

Este hecho coincide con una fecha señalada en el calendario de Jesulín y María José, ya que han cumplido dos décadas de amor el pasado 27 de julio. Celebración de la que no han transcendido detalles, tal y como ha podido saber Look. Ni rastro de imágenes en ninguna publicación ni en las redes sociales. De nuevo, el matrimonio opta por un segundo plano alejándose cada vez más de los medios de comunicación.

El extorero y la odontóloga se conocieron en 2001 mientras que el padre de sus hijos se encontraba convaleciente tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico. La chispa fue instantánea. Tanto fue así que un año más tarde tuvo lugar la pedida de mano en Ambiciones, la conocida finca del diestro. Finalmente, el 27 de julio de 2002 se daban el ‘sí, quiero’ en la capilla de San Francisco de Paula, en la hacienda Benazuza, ubicada en la localidad sevillana de Sanlúcar de Mayor, rodeados de sus familiares y amigos. Su primera hija en común llegaba al mundo el 18 de abril de 2003 y en marzo de 2007 se unía a la familia Jesús Alejandro, su segundo hijo.

El pasado mes de diciembre, la pareja revelaba a la revista ¡Hola! que estaban esperando su tercer hijo. “Cumplo tres meses estos días, y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo. Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos”, explicaron a la citada publicación, aunque no pudieron evitar ocultar la sorpresa de la gran noticia. «Sí, sí… totalmente inesperado pero una bendición. Yo llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar… Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo, pero aún dejé pasar unos días para hacerme la prueba. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo”, añadieron.

Sin duda, este 2022 es un año de lo más especial para el matrimonio y no solo por el nacimiento del nuevo bebé que ha llegado a sus vidas para llenarlas de felicidad, sino porque también cumplen veinte años de casados. Un matrimonio que ha luchado contra viento y marea y que se ha convertido en uno de los más mediáticos de la prensa rosa a nivel nacional.

Cabe destacar también que el torero y la odontóloga no mantienen una buena relación con Belén Esteban, expareja del torero y con quien tuvo a su primera hija, Andrea Janeiro. A lo largo de estos años, ambas partes han dejado claras sus diferencias, aunque el matrimonio en un segundo plano, ya que la de Paracuellos inició su andadura en los medios de comunicación y actualmente trabaja en Sálvame. Pese a la poca afinidad que tienen, Belén siempre se ha mostrado muy cauta a la hora de revelar ciertos detalles sobre este conflicto familiar que ha acaparado numerosos titulares. Sin ir más lejos, cuando la empresaria se reincorporó al espacio conducido por Jorge Javier Vázquez tras su baja al fracturarse la tibia y el peroné, fue preguntada por el nacimiento del nuevo hijo de la pareja, pero no quiso hacer declaraciones al respecto, respetando así la privacidad de los padres.

Por otro lado, si bien Julia Janeiro ha tomado la determinación de comenzar sus primeros pasos como influencer en las redes sociales, su hermana, Andrea Janeiro, ha optado por desaparecer de todo lo relacionado a los medios de comunicación.