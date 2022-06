María José Campanario, ingresada en un hospital de Jerez de la Frontera

María José Campanario se encuentra en la recta final de su embarazo. Ha sido Sonsoles Ónega quien ha revelado en Ya son las 8 este martes 7 de junio que la odontóloga “está ingresada desde esta mañana en un hospital de Jerez de la Frontera”. Todo apunta a que el nacimiento del nuevo miembro de la familia podría producirse en cualquier momento. “Tanto el padre de María José Campanario como su hermano tienen los móviles apagados”, han indicado desde el espacio de Telecinco.

Fue a finales de 2021, justo antes de terminar el año cuando salió a la luz que se encontraba embarazada del que será su tercer hijo, el cuarto para el hijo de Humberto Janeiro. Fue el matrimonio quien lo confirmo a través de una entrevista con la revista ¡Hola! De esta manera, el torero y María José se convertían en los protagonistas indiscutibles del mes de diciembre.

“Cumplo tres meses estos días, y nos han dicho que todo va bien, por eso ya puedo decirlo. Ya me han hecho las primeras ecografías y estamos tranquilos”, expresó la madre de Julia Janeiro de lo más emocionada. Aunque también reveló que la llegada del bebé les pilló por sorpresa. «Sí, sí… totalmente inesperado pero una bendición. Yo llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar… Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo, pero aún dejé pasar unos días para hacerme la prueba. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo», contó.

Por su parte, el torero, también se mostró muy orgulloso de la feliz noticia. “A ver, que uno sabe lo que hace y lo que puede pasar, pero, sí, ha sido una gran y maravillosa sorpresa. Quien me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22; mi Julia de 18, y mi chico de 14… y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero. Ozú para eso no te prepara nadie”, indicó. «Me hace mucha ilusión porque va a llegar dos semanas antes de nuestro 20 aniversario de boda. Todo lo que ha pasado en nuestras vidas y nosotros seguimos unidos», añadió el diestro.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario se dieron el ‘sí, quiero’ el 25 de julio de 2002 en la Hacienda Benazuza. Sin duda, fue el enlace más mediático y comentado de aquel año. De esta manera, pronto cumplirán dos décadas de casados en un gran momento familiar, probablemente ya con la esperada llegada del nuevo miembro a la familia, que llega para alegrarles aún más la vida.

El movimiento de Julia Janeiro

Horas antes de que saltara la noticia de que María José Campanario se encuentra ingresada en el centro hospitalario, su hija, Julia Janeiro actuaba con total normalidad y publicaba una fotografía en sus redes sociales. Ni la influencer ni el matrimonio se han pronunciado sobre este suceso, al menos por ahora.